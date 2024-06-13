З таким попередженням виступили Канада, Велика Британія і США.

Росія влаштовує гібридні операції, аби усунути проєвропейський уряд Молдови та зробити країну проросійською. Про це заявила коаліція, яка складається з Канади, Великої Британії та США, пише Politico.

У заяві, яку оприлюднила коаліція, Росію звинувачують в "прагненні підірвати демократичні інститути Молдови напередодні жовтневих президентських виборів і референдуму про членство Молдови в ЄС".

Також країни звинуватили Росію у підтримці опозиційних кандидатів, які виступають проти президента Маї Санду та у "розпалюванні критики на адресу уряду і політичної партії чинного президента Молдови з метою підбурювання до протестів".

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"Розкриваючи змову Кремля, ми даємо зрозуміти Москві, що ми виступаємо за вільні і чесні вибори і не потерпимо її спроб втручання і підриву демократичних процесів. Ми закликаємо Кремль відмовитися від цих зусиль з підриву демократії в Молдові і поважати її суверенітет і результати вільних, чесних і незалежних виборів", - йдеться у заяві.

У виданні нагадали, що впродовж останніх місяців Молдова та її союзники висловлюють занепокоєння щодо спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні. Минулого року президент України Володимир Зеленський повідомив, що спецслужби країни викрили російський план повалення уряду Санду та встановлення власного маріонеткового режиму для контролю над країною.

Відомо, що РФ окупували Придністровський регіон Молдови, який пролягає вздовж кордону з Україною, а також розмістила там сотні російських військових, попри заклики уряду вивести їх з тієї території.

Водночас Європейський Союз минулого року розпочав перемовини про вступ Молдови до ЄС та розгорнув цивільну місію в Кишиневі, аби посилити стійкість країни до гібридних загроз та допомогти їй зберегти суверенітет перед обличчям агресії з боку РФ, додали у Politico.

Україна і Молдова - останні новини

Як писав УНІАН, 30 травня парламент Молдови засудив геноцид Росії щодо України, йдеться про примусове переміщення та депортацію українських дітей на окупованих територіях. Проте опозиційні партії, які пов'язані з Москвою, відмовилися брати участь у голосуванні.

Своєю чергою президентка країни Мая Санду заявила, що Україна ніколи не пропонувала Молдові "вирішити" силовим шляхом проблему з регіоном Придністров’я. За його словами, офіційних пропозицій щодо цього не було.

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