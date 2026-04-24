Стрибок цін на паливо: авіакомпанії США втрачають сотні мільйонів і урізають польоти, - BI

Паливо залишається другою за величиною статтею витрат авіакомпаній після оплати праці.

Різке зростання цін на авіапаливо на тлі війни в Ірані вже коштувало найбільшим авіакомпаніям США сотні мільйонів доларів. Як наслідок перевізники готуються підвищувати тарифи та скорочувати рейси, пише Business Insider.

Після початку війни в Ірані наприкінці лютого ціна на нафту марки Brent зросла на 41%, приблизно до 107 дол. за барель. Водночас реактивне паливо дорожчає ще швидше, залишаючись другою за величиною статтею витрат авіакомпаній після оплати праці.

Delta Air Lines

Витрати на пальне цієї американської авіакомпанії зросли на 332 млн дол. у порівнянні з минулим роком. Однак компанія має певну перевагу через володіння нафтопереробним заводом у Пенсильванії, що допоможе зекономити близько 300 млн дол. у наступному кварталі.

Генеральний директор Ед Бастіан зазначив, що Delta "суттєво" скорочує обсяги перевезень і прагне "компенсувати підвищення цін на паливо".

United Airlines

В компанії повідомили про зростання витрат на паливо на 340 млн дол., що на 12,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Авіакомпанія вже скорочує рейси та планує повністю компенсувати витрати, але для цього потрібно підвищити дохід з кожного пасажира на 15-20%.

Генеральний директор Скотт Кірбі визнав, що повністю відшкодувати зростання цін у 2026 році навряд чи вдасться, але розраховує на це у 2027 році.

"Ми маємо можливість перекласти зростання цін на паливо на пасажирів, значною мірою завдяки нашим лояльним клієнтам", - зазначив фінансовий директор Майк Лескінен.

American Airlines

В компанії American Airlines зазначили, що витрати на авіаційне паливо та пов’язані з ним податки зросли на 13,2%, або на 341 млн доларів, порівняно з першим кварталом 2025 року.

За словами генерального директора Роберта Айсома, з січня компанія вже витратила додаткові 400 млн дол. на паливо. А у 2026 році витрати можуть зрости ще на 4 млрд дол., зазначив комерційний директор компанії Нат Піпер.

Southwest Airlines

В авіакомпанії Southwest Airlines повідомили, що її витрати на паливо у першому кварталі зросли на 164 млн дол.

"Ціни на паливо значно вищі, і якщо така ситуація збережеться, то для компенсації цього зростання цін на паливо доведеться підвищити ціни на квитки", - зазначив генеральний директор Боб Джордан.

Також компанія вже підвищує додаткові збори. Зокрема, на 10 дол. підняли плату за багаж. Аналогічні кроки зробили American, Delta та United.

Дефіцит авіаційного палива - останні новини

23 квітня повідомлялося про застереження європейських посадовців, що відпустки значної кількості людей можуть опинитися під загрозою через кризу з авіаційним паливом.

22 стало відомо, що німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скорочення 20 тисяч короткомагістральних рейсів цього літа, щоб зменшити витрати на авіаційне паливо, вартість якого подвоїлася вдвоє.

