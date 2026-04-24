У Кремлі зробили заяву щодо можливого візиту Путіна на саміт G20 у Маямі

Російський диктатор Володимир Путін може відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) у Маямі, який відбудеться в грудні. Про це заявили у Кремлі після того, як президент США Дональд Трамп наголосив, що участь лідера РФ була б дуже корисною і що виключення Росії з "Великої вісімки" (G8) було помилкою, передає Reuters.

Як повідомив американський чиновник для видання, США запросили РФ на щорічну зустріч країн G20, яку Вашингтон буде проводити цього року в Маямі. Після чого Москва прийняла таке запрошення.

Відомо, що Путін не відвідував саміти G20 з 2019 року через пандемію COVID, а потім через вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Президент Путін може поїхати до Маямі як член G20, а може й не поїхати, або ж поїде інший представник Росії", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас високопоставлений представник адміністрації президента США заявив, що наразі офіційних запрошень не надсилалося.

"Але Росія є членом G20 і буде запрошена на міністерські зустрічі та саміт лідерів", - додав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Своєю чергою Пєсков сказав, що РФ в будь-якому разі буде представлена на саміті належним чином, зазначивши, що Москва вважає "Велику двадцятку" дуже важливою, враховуючи кризи, що виникають у всьому світі.

"Як член G20, Росія була запрошена на всі робочі зустрічі, що відбулися дотепер. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія може брати участь у всіх зустрічах G20, оскільки США зосереджені на проведенні успішного та продуктивного саміту", - сказав речник Державного департаменту США.

Раніше видання The Washington Post писало, що США планують запросити Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі. Захід має відбутися в грудні на гольф-курорті американського лідера.

Водночас Трамп заявив, що йому нічого невідомо про запрошення Путіна на саміт, однак він не буде проти цього. Проте він сказав, що сумнівається, чи російський диктатор приїде, якщо його запросять.

