За словами співрозмовників NYT, заморожені внески містять "численні восьмизначні зобов'язання".

Кілька великих спонсорів Демократичної партії США заморозили пожертвування на суму $90 млн доти, доки Джо Байден не зніметься з президентських перегонів, а партія не знайде йому заміну. Про це пише The New York Times, посилаючись на обізнані джерела.

Співрозмовники видання підкреслили, що рішення є прямим наслідком провальних дебатів Джо Байдена з його політичним конкурентом Дональдом Трампом.

За словами співрозмовників NYT, заморожені внески містять "численні восьмизначні зобов'язання". Імена донорів, які вирішили відкликати обіцяні чеки, не називають. Консультант комітету сказав, що очікує повернення донорів щойно "поточну невизначеність" буде вирішено.

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Future Forward, як зазначає NYT, була призначена передвиборчим штабом Байдена провідним комітетом підтримки на ранніх етапах президентської кампанії, і вже оголосила про резервування 250 мільйонів доларів на телевізійну та цифрову рекламу. Її запуск заплановано на серпень - після з'їзду Демократичної партії, де фінально затверджують кандидата в президенти.

Також джерела кажуть, що демократичний комітет політичних дій Future Forward, який збирає кошти на передвиборчу кампанію Байдена, ще перед дебатами планував зібрати понад $700 млн, проте на цей час було зібрано лише $430 млн.

Ще одне джерело, близьке до Future Forward, сказало, що комітет ухиляється від ухвалення важливих стратегічних рішень доти, доки не стане зрозуміло, хто очолюватиме передвиборчі перегони.

Розмови про зняття кандидатури Байдена

Двоє з трьох американців хочуть, щоб чинний президент США Джо Байден вибув із виборів.

Як повідомляє Newsweek із посиланням на дані опитування ABC News/Washington Post/Ipsos, тиск на Байдена продовжує зростати після невдалих дебатів 27 червня з експрезидентом і ймовірним кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

Віцепрезидентка Камала Гарріс стала найпопулярнішою кандидатурою на заміну президенту США Джо Байдену від Демократичної партії, ніж будь-який інший потенційний кандидат. Про це свідчить опитування.

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