У Росії з'явився новий важіль впливу в ЄС після поразки Орбана, – WP

На виборах у Болгарії стався тектонічний зсув.

Росія, судячи з усього, поверне собі певний вплив у Європейському Союзі після того, як прихильний до Кремля колишній президент Болгарії Румен Радев здобув переконливу перемогу на виборах, що дозволить його партії сформувати уряд в односторонньому порядку.

Цей результат ознаменував кінець майже двадцятирічного політичного тупика та коаліційного правління в Болгарії, яка є членом ЄС і НАТО, пише The Washington Post. У Кремлі заявили, що "вражені" Радевим і результатом, який був отриманий лише через тиждень після нищівної поразки на виборах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який до цього моменту був найважливішим союзником Москви в Європі.

"Поки що зарано робити висновок про те, що "загальноєвропейський клімат" щодо Росії зміниться", – заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Однак він представив заяви Радева як такі, що потенційно спрямовують інших європейських політиків до більш "прагматичного діалогу з Російською Федерацією", незважаючи на рішучу підтримку України з боку ЄС.

Хто такий Румен Радев

Радев, колишній льотчик-винищувач, який до січня обіймав здебільшого церемоніальну посаду президента країни, позиціонував себе як популістський лідер антикорупційних протестів, які призвели до падіння уряду в грудні та спричинили восьмі національні вибори в Болгарії за останні п’ять років.

Але він також поставив під сумнів вступ Болгарії до єврозони в січні, що призвело до зростання цін, і чітко дав зрозуміти, що займе більш проросійську позицію, послідовно виступаючи проти допомоги Україні та заявляючи про бажання відновити відносини з Москвою, зазначають журналісти.

Після своєї перемоги, на знак майбутньої потенційної напруженості у відносинах з ЄС, Радев заявив, що "сильна Болгарія і сильна Європа потребують критичного мислення та прагматизму", і закликав до створення нової архітектури безпеки в Європі, повторюючи ключове прагнення Кремля.

"Європа стала жертвою власних амбіцій бути моральним лідером у світі з новими правилами", – пояснив він журналістам.

Вибори в Болгарії – якими можуть бути наслідки

За результатами підрахунку понад 91 відсотка голосів у понеділок, нещодавно сформована партія Радева "Прогресивна Болгарія" забезпечила собі більшість щонайменше у 135 місць у 240-місному парламенті. Прозахідна ліберальна коаліція "Продовжуємо зміни" (ПП-ДБ) набрала 15 відсотків голосів, а партія ГЕРБ багаторічного колишнього прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова отримала всього 13 відсотків.

Економіка Болгарії сильно залежить від фінансування ЄС. Аналітики заявили, що це робить малоймовірним те, що Радев діятиме так само різко, як Орбан, який використовував право вето своєї країни для блокування великих ініціатив ЄС, таких як запропонований кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро.

Однак результат Радева, який виявився кращим за очікуваний, може зміцнити його позиції у протидії запропонованій забороні ЄС на імпорт російських енергоносіїв, пишуть ЗМІ. Болгарія є ключовою країною транзиту російського газу, що транспортується по дну Чорного моря до Угорщини трубопроводом "Турецький потік", а також тут розташований один із найбільших нафтопереробних форпостів Росії в Європі.

"Щодо пакету допомоги Україні я не знаю, як він себе поведе", – заявив Дімітар Бечев, старший науковий співробітник Carnegie Europe. "Звичайна позиція Болгарії полягає у явному відмежуванні від Орбана: ми не блокуємо голосування в Брюсселі, а вони не ставлять питань про те, що відбувається в Болгарії".

Хоча Радев успішно використав свій статус колишнього президента країни, щоб стати найбільш авторитетною політичною силою, яка протистоїть колишньому істеблішменту, він може зіткнутися з протестами власного електорату, якщо після приходу до влади займе більш екстремальну проросійську позицію і блокуватиме ініціативи ЄС, підкреслили аналітики та колишній високопоставлений болгарський політик.

Кирил Петков, колишній прем'єр-міністр від ПП-ДБ, яка посіла друге місце на недільному голосуванні, заявив, що його партія підтримає Радева в будь-яких зусиллях щодо викорінення поширеної корупції в правоохоронній системі країни.

Однак Петков додав, що його партія рішуче виступатиме проти будь-якого підходу Радева, який суперечитиме політиці ЄС. "Ми будемо потужним коригувальним фактором, якщо побачимо будь-які антиєвропейські настрої", – підкреслив він.

