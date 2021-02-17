В результаті вибуху постраждали три людини, стан одної з них важкий.

У середу, 17 лютого, в німецькому місті Неккарзульм стався вибух у штаб-квартирі компанії Lidl, яка володіє мережею супермаркетів в Європі.

Про це повідомляє Stimme.

В результаті вибуху постраждали три людини, стан одної з них важкий.

За попередньою інформацією, вибухнув пакет, який був доставлений в офіс поштою.

Всіх співробітників офісу евакуювали. На місці працюють поліцейські, медики та піротехніки. Будівлю оточили.

Варто відзначити, що за день до цього стався вибух у відділі прийому товарів виробника напоїв в Еппельхеймі. Причиною вибуху також стала посилка, проте чи пов'язані ці дві події на цей час невідомо.

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Автор: УНІАН