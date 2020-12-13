До лікарні госпіталізували 22 людини, стан трьох постраждалих оцінюється як критичний.

У пакистанському місті Равалпінді біля поліцейської дільниці прогримів вибух, унаслідок якого отримали поранення щонайменше 25 людей.

Про це повідомляє телеканал Samaa з посиланням на місцеву поліцію.

Читайте такожУ Білорусі тривають протести: затримали майже сотню людейЗазначається, що медики госпіталізували 22 людини, трьом надали допомогу на місці події. Стан трьох постраждалих, включаючи дитину, оцінюється як критичний.

Четверо постраждалих були членами однієї сім'ї (батько і матір та двоє дітей). Вони проходили повз місце вибуху біля пересувної торговельної точки за 15 метрів від поліцейської дільниці Гянджа Манді.

За попередніми даними поліції, вибухнула ручна граната. Дороги, що ведуть до об'єкту, заблокували. Ведеться розслідування інциденту.

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Автор: Аліна Вишневська