Кінцевим пунктом призначення для судна став Санкт-Петербург.

З 6 по 12 вересня над російськими газопроводами "Північний потік" та "Північний потік-2" помітили танкер Minerva Julie, який ходить під прапором Греції. Переміщення судна можуть бути пов'язані з атакою на трубопроводи 26 вересня.

За інформацією видання Business Insider, на дивний маршрут танкера звернув увагу данський аналітик Олівер Александер. Він зазначив, що 600-футовий Minerva Julie прямував на схід з Роттердама, але 6 вересня судно майже на тиждень зупинилося в Балтійському морі. Після шести днів над газопроводами, танкер попрямував спочатку в Таллінн, а потім в Санкт-Петербург, куди прибув 18 вересня.

Своєю чергою власники судна повідомили, що затримка в Балтійському морі нібито пов'язана нібито з тим, що екіпаж чекало інструкцій по маршруту.

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Вибухи на північних потоках - що відомо

У вересні 2022 року на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталася аварія, про що свідчило різке падіння тиску. В результаті стався витік близько 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

Швеція, Данія і Німеччина зайнялися розслідуванням інциденту. При цьому Служба держбезпеки Швеції підтвердила, що витік газу стався через вибухи, в чому запідозрили Росію.

7 березня 2023 року The New York Times написало, що нові розвідувальні дані говорять про те, що атаку на російські газопроводи здійснила нібито "проукраїнська група".

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що "українці точно цього не робили".

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