За словами Жданова, відкриття "другого фронту" армією самого Придністров’я фактично неможливе, бо вона створена лише на папері.

Спецслужби Росії намагаються створити "картинку загрози" з боку Придністров’я, щоб Україна почала перекидати туди війська зі сходу країни.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Спецслужби Росії намагаються відкрити так званий "другий фронт". Вони хочуть, щоб ми максимально відтягнули частину сил зі східного напрямку на Придністров’я. Вони не можуть туди пробитися суходолом, вони не можуть сьогодні висадити… морський десант, ну і повітряний теж. Через наш повітряний простір навряд вони проб’ються для того, щоб висадитися в Придністров’ї. І тому вони намагаються створити таку собі "картинку загрози" з боку Придністров’я, щоб ми почали перекидати туди війська", - сказав він.

Військовий експерт також зазначив, що армія самого Придністров’я фактично створена на папері, бо повинна розгортатися у загрозливий період шляхом мобілізації місцевого населення.

"Ні, похід з Придністров’я фактично на сьогодні неможливий. Там, ще раз нагадаю, близько 3 тисяч військовослужбовців (російських - УНІАН), з них десь тільки 1,5 тисячі у бойових підрозділах, все решта – це підрозділи охорони та обслуговування. Що стосується армії Придністров’я, то вона "паперова", вона створена на папері й повинна розгортатися у загрозливий період шляхом мобілізації. Ну, ви вже побачили, як місцеві жителі "хочуть" йти до військкоматів, вони всі вже стоять у черзі на перетинанні кордону в Молдову", - зазначив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, у РФ заявили, що під час другого етапу спецоперації російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим, та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР), де прогриміла серія вибухів.

У свою чергу Служба інформації і безпеки Молдови (СІБ) після серії вибухів у Придністров’ї заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні, і закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел.

Вас також можуть зацікавити новини: