У п'ятницю Путін проведе оперативну нараду з Радбезом.

Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України не змінить перебіг так званої "спеціальної військової операції" РФ. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, поівдомляють росЗМІ.

"Ми не думаємо, що це фактори, які можуть змінити хід спецоперації", - повідомив Пєсков.

Він також зазначив, що "спецоперація" продовжуватиметься "до досягнення її цілей".

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Водночас, за словами Пєскова, у п'ятницю, 9 лютого, Путін працюватиме у Кремлі та проведе оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ. Речник не став розкривати тему наради, наголосивши, що Путін сам її позначить, або пізніше подробиці розкриє прес-служба Кремля.

Звільнення Залужного

У четвер, 8 лютого, Валерія Залужного було офіційно звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Іншим указом глава держави призначив нового головнокомандувача ЗСУ. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський.

Згодом з'явилася реакція світу на призначення Сирського і звільнення Залужного. Партнери України налаштовані на роботу з її новим військовим керівництвом. Так, у Білому домі занепокоєнь щодо нестабільності в Україні внаслідок перестановок у військовій верхівці не бачать. Узгоджувати це рішення з американською стороною заздалегідь не вимагали і вважають його суверенним вибором України.

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