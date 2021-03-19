Сенат США одноголосно прийняв рішення про призначення Вільяма Бернса.

Сенат США затвердив кандидатуру досвідченого дипломата Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Про це пише CNN.

Сенат одноголосно прийняв рішення про призначення Бернса, кандидатуру якого висунула адміністрація президента США Джо Байдена.

Вільям Бернс: хто він такий

Бернс з 2005 по 2008 рік обіймав посаду посла США в Росії і працював над "перезавантаженням відносин" з нею на початку президентства Барака Обами.

Він також працював на кількох посадах у Держдепартаменті США, дипломат із 33-річним стажем.

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Автор: Олег Давигора