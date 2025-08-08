Це має статися сьогодні, 8 серпня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийме лідерів Вірменії та Азербайджану на мирному саміті, сподіваючись, що вони підпишуть угоду, яка спрямована на припинення багаторічного конфлікту між країнами Південного Кавказу. Про це пише Bloomberg.

Відомо, що президент Вірменії Ваагн Хачатурян, прем'єр-міністр Азербайджану Алі Асадов та президент Ільхам Алієв планують зустрітися з Трампом у Білому домі сьогодні, 8 серпня.

"Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами, щоб спільно реалізувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал Південно-Кавказького регіону. Я дуже пишаюся цими мужніми лідерами, які роблять правильні речі для великого народу Вірменії та Азербайджану", - написав у соцмережах американський лідер.

Що відомо про конфлікт між країнами

Нагадаємо, що США, Росія та Франція вже давно намагаються досягти укладення угоди між Вірменією та Азербайджаном, щоб закінчити конфлікт навколо спірної території Нагірного Карабаху.

Ці країни неодноразово вели бойові дії, внаслідок чого понад 30 тисяч людей загинули у війні на початку 1990-х років після розпаду СРСР. А вже у 2020 році загинуло близько 6 тисяч людей у 44-денній війні між країнами. Також десятки людей загинули в прикордонних сутичках у вересні 2022 року.

"Ця територія населена вірменами, але міжнародно визнана частиною Азербайджану. Президент Росії Володимир Путін виступив посередником у перемир'ї, щоб зупинити війну 2020 року, але сторони не дійшли остаточної мирної угоди. Державний департамент за колишнього президента Джо Байдена виступив посередником у мирних переговорах, але вони зіткнулися з вимогами Азербайджану змінити конституцію Вірменії, щоб виключити претензії на Нагірний Карабах", - нагадали у Bloomberg.

Також відомо, що РФ направила 2 тисячі миротворців до Нагірного Карабаху в межах перемир'я у 2020 році, однак війська не втрутилися, коли Азербайджан взяв під повний контроль територію у 2022 році. Тому російські миротворці були виведені минулого року після втечі вірменського населення.

На початку липня повідомлялось, що російські окупанти розширюють свою військову присутність у Вірменії, на тлі ситуації з Азербайджаном. За інформацією ГУР, РФ було прискорено комплектування військової бази в Гюмрі.

"З метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Особовий склад набирають серед військовослужбовців ЗС РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму", - зазначили в українській розвідці.

