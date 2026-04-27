Україна та Польща спільно створять армаду дронів, - Туск

Варшава залучить українські технології для розбудови власної армії БПЛА нового покоління.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною у будівництві сучасної армади безпілотників для його країни, повідомляє Interia Wydarzenia.

Туск виступив на конференції, присвяченій безпеці та майбутньому відновленню України. За наявними даними, ця подія є частиною підготовки до великого міжнародного форуму, що пройде у червні в Гданську.

Польський прем'єр наголосив на унікальності українського досвіду.

"Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проєкті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі", – заявив він.

Також зазначається, що польська сторона розраховує на конкретні технічні рішення від українських фахівців. Як підкреслив очільник уряду, це буде взаємовигідний проєкт.

"З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів", – додав він.

Згідно з офіційною заявою, Польща та Україна змогли побудувати модель партнерства, де допомога не є односторонньою. На думку Туска, Україна вже стала важливим партнером для держав, які дбають про захист свого неба.

"Я хочу тут, у Жешуві, дуже чітко підкреслити, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною – це не одностороння допомога країні, яка воює. Нам вдалося – і Польща досягла успіху, бо ми були провідною державою в цьому процесі – побудувати таку модель партнерства… в якій також Україна може щось дати", – резюмував прем'єр.

Військові плани Польщі

Раніше УНІАН писав, що країна готує масштабні, але засекречені навчання під назвою "Kraj", під час яких фактично відпрацьовуватимуть сценарій початку війни.

У них візьмуть участь найвище керівництво держави – президент, уряд, військові та спецслужби, які моделюватимуть перші години кризи та ухвалення ключових рішень, зокрема можливе введення воєнного стану.

Основна мета – перевірити, як працює вся система оборони країни: взаємодія влади й армії, механізми реагування, комунікація та слабкі місця.

