Трамп злиться та ігнорує запитання про втрати США у війні з Іраном, – The Independent

Трамп накинувся на агентство ABC News.

Президент США Дональд Трамп дратується і ухиляється від запитань журналістів про військових, які загинули під час війни з Іраном, а також критикує ЗМІ за ці запитання. Про це пише The Independent, аналізуючи останні виступи американського лідера.

Шестеро військових загинули на початку конфлікту, коли Іран завдав удару за допомогою дронів по військовій базі в Кувейті. І під час пресконференції на борту Air Force One у неділю Трамп проігнорував запитання журналістки про цей інцидент.

Як зазначає видання, журналістка запитала Трампа, чи може він прокоментувати загибель цих шести військових. Поки вона говорила, Трамп пильно дивився на неї, а потім різко відвернувся і запропонував іншим журналістам ставити нові запитання, повністю проігнорувавши попереднє.

При цьому під час тієї ж прес-конференції Трамп, схоже, ухилився і від інших питань тієї ж журналістки. Зокрема, Трампу поставили запитання про фотографію, на якій він зображений на урочистій церемонії прощання з шістьма військовослужбовцями, які загинули у війні з Іраном. Це зображення було використано в електронному листі щодо збору коштів для його комітету політичної дії.

На запитання, чи було доречно використовувати цю фотографію, Трамп відповів: "Так".

Журналістка продовжила, запитавши, чи не збирає Трамп гроші за рахунок загиблих солдатів. Тоді президент змінив тему і сказав, що "не бачив" цього листа.

"Я маю на увазі, що хтось це публікує", – сказав він. "У нас багато людей, які на нас працюють.

Потім Трамп запитав репортерку, звідки вона. Вона відповіла, що працює на ABC News. У відповідь Трамп вибухнув гнівом, назвавши це агентство "одним із найгірших, найфальшивіших і найкорумпованіших".

Після цього він додав: "Гаразд, я більше не хочу нічого чути від ABC News".

Пізніше в неділю президент опублікував кілька довгих дописів у Truth Social, в яких критикував ЗМІ за висвітлення війни з Іраном.

Інші заяви Трампа

Трамп пригрозив, що НАТО чекає "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не нададуть допомогу у відкритті Ормузької протоки.

Він також заявив, що США не були зобов'язані допомагати НАТО у війні в Україні.

"Нам не обов'язково було допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас... Але ми допомогли їм. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам", - сказав він.

Він також накинувся на прем'єра Британії Кіра Стармера за відмову в допомозі у війні.

