Трамп виступив із погрозами на адресу союзників через війну в Ірані та згадав Україну

Трамп попередив, що НАТО чекає "дуже погане майбутнє", якщо союзники не допоможуть США в Ірані.

Президент США Дональд Трамп закликав європейські країни приєднатися до його військових дій проти Ірану і попередив, що НАТО чекає "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не нададуть допомогу у відкритті Ормузької протоки. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

"Цілком доречно, щоб ті, хто отримує вигоду від протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться… Якщо не буде відповіді або якщо відповідь буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО", – сказав Трамп.

Трамп також розкритикував НАТО і згадав про допомогу США Україні.

"У нас є НАТО. Ми були дуже люб’язні. Нам не обов’язково було допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас… Але ми допомогли їм. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Тому що я давно говорив, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч", – сказав він.

Трамп також сказав, що очікує допомоги Китаю у розблокуванні протоки.

"Я думаю, що Китай теж повинен допомогти, тому що Китай отримує 90 відсотків своєї нафти з протоки", – сказав Трамп.

При цьому він додав, що чекати відповіді до запланованого через два тижні саміту з Сі Цзіньпіном "занадто довго" і сказав, що його поїздка до Китаю також може бути відкладена.

Він також знову розкритикував прем'єра Великої Британії Кіра Стармера за відмову в допомозі у війні:

"Велику Британію можна вважати союзником номер один, найдавнішим союзником, але коли я попросив їх приїхати, вони не захотіли приїхати… І як тільки ми фактично знищили небезпечний потенціал Ірану, вони сказали: "Ну, ми відправимо два кораблі", а я сказав: "Нам потрібні ці кораблі до перемоги, а не після".

При цьому він заявив, що небезпека для союзників у Перській затоці буде мінімальною, оскільки США та Ізраїль знищили військовий потенціал Ірану за останні два тижні.

На запитання, чи допомагає Росія Ірану, Трамп відповів: "Я не знаю, чи це так, чи ні. Але можна також стверджувати, що ми певною мірою допомагали Україні. Важко сказати: "Ви націлюєтеся на нас, але ж ми допомагали Україні"".

Війна в Ірані

Раніше в Білому домі заявили, що війна США з Іраном триватиме від чотирьох до шести тижнів, але остаточне рішення про її завершення має ухвалити президент Дональд Трамп.

Також чиновники звернулися до американців із проханням "потерпіти" через зростання цін на енергоносії, додавши, що США випереджають графік війни.

Вас також можуть зацікавити новини: