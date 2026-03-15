'Просто для забави': Трамп пригрозив новими ударами по іранському острову Харк

Такі заяви стали різким загостренням ситуації з боку президента США.

Президент США Дональд Трамп пригрозив новими ударами по іранському нафтовому експортному хабу на острові Харк та закликав союзників направити військові кораблі для забезпечення безпеки Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, удари США "повністю зруйнували" значну частину острова.

"Ми можемо вдарити по ньому ще кілька разів просто для забави", - сказав він для NBC News.

Як пишуть журналісти, такі заяви стали різким загостренням ситуації з боку президента США, який раніше повідомляв, що Америка націлена лише на військові обʼєкти на острові Харк. Також три джерела повідомили для Reuters, що адміністрація президента відкинула спроби союзників з Близького Сходу розпочати переговори.

У матеріалі додають, що здатність Тегерана зупинити судноплавство через Ормузьку протоку, якою проходить пʼята частина світової нафти, створює складну проблему для США та їхніх союзників. Ціни на енергоносії різко зростають, адже війна спричиняє найбільше в історії порушення постачання нафти, тому енергетична криза, швидше за все, триватиме й надалі.

"Країни світу, які отримують нафту через Ормузьку протоку, повинні дбати про цей прохід, і ми допоможемо - ДУЖЕ! США також координуватимуть свої дії з цими країнами, щоб усе відбувалося швидко, безперешкодно та добре", - запевнив Трамп у своєму дописі в соцмережі.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна відповість на будь-який напад на свої енергетичні об'єкти.

Раніше Китай і Британія прокоментували заклик Трампа відправити кораблі на Близький Схід. Зокрема речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що у Пекіні закликають до негайного припинення бойових дій в регіоні.

Водночас речник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що країна "наразі обговорює зі своїми союзниками та партнерами низку варіантів для забезпечення безпеки судноплавства в регіоні".

Своєю чергою американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем пояснив важливість удару США по іранському острову Харк. За його словами, спроба Ірану закрити Ормузьку протоку здійснюється на його власний ризик.

"Рішення президента Трампа перенести бойові дії на острів Харг - перлину іранської нафтогазової економіки - було необхідним, сміливим і, на мій погляд, надзвичайно ефективним", - сказав Грем.

