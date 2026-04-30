МАГАТЕ хоче віддати росіянам збагачений уран з Ірану

Відповідну ідею вже обговорили з державою-агресором.

Більша частина високозбагаченого урану, через який США почали військову операцію проти Ірану, ймовірно, досі знаходиться десь на території ядерного комплексу в Ісфахані. Про це заявив керівник Міжнародної агенції з ядерної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв’ю Associated Press.

За його словами, інспекції МАГАТЕ в Ісфахані припинилися ще торік у червні, коли Ізраїль і США провели 12-денну війну проти Ірану. Тоді удари завдавали саме по ядерних об’єктах в Ісфахані, і в МАГАТЕ вважають, що більша частина високозбагаченого урану досі залишається на тих самих об’єктах.

Разом з тим в агенції з ядерної енергетики все ж хотіли би провести нові інспекції, аби пересвідчитися в тому, що уран нікуди не подівся. Оскільки Іран формально є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, він зобов'язаний надати інспекторам МАГАТЕ доступ до своїх ядерних об'єктів, сказав Гроссі.

За даними агентства, наразі Іран має 440,9 кілограма урану, збагаченого до 60% чистоти. Для виготовлення ядерної зброї його потрібно довести до 90% чистоти. Вказаної кількості урану вистачить орієнтовно на 10 ядерних пристроїв.

За словами Гроссі, приблизно 200 кілограмів цього урану зберігається в тунелях на підземному об'єкті в Ісфахані. Він вважає, що об'єкт, ймовірно, істотно не постраждав під час американських та ізраїльських ударів минулого і цього року.

Гроссі також повідомив, що МАГАТЕ обговорювало з Росією та іншими країнами можливість вивезення до них іранського урану. Однак він не навів деталей щодо цих обговорень.

Глава МАГАТЕ зауважив, що "важливо, аби цей матеріал покинув Іран" або був змішаний з сировиною для зменшення ступеня його збагачення.

Війна в Ірані: останні новини

Як писав УНІАН, війна різко погіршила економічну ситуацію в Ірані: інфляція зросла до близько 50%, стрімко дорожчають продукти та товари, а національна валюта досягла рекордного мінімуму. На тлі блокади Ормузької протоки та руйнування інфраструктури бізнеси скорочують персонал, і вже сотні тисяч людей подали заявки на допомогу з безробіття.

Також ми писали, що США вже витратили близько 25 млрд доларів на війну проти Ірану, причому основні кошти пішли на боєприпаси, техніку та забезпечення військ. Це перша офіційна оцінка витрат, однак у Пентагоні допускають, що остаточна сума буде значно більшою і вимагатиме додаткового фінансування від Конгресу. Водночас незалежні аналітики оцінюють загальні витрати значно вище – понад 65 млрд доларів з урахуванням логістики, перекидання сил і супутніх операцій.

