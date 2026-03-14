Путін пропонував Трампу перевезти до Росії 450 кг збагаченого урану Ірану, - Axios

Раніше Росія зберігала іранський низькозбагачений уран у рамках ядерної угоди 2015 року.

Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом цього тижня президент Росії Володимир Путін запропонував перевезти збагачений уран Ірану до Росії в рамках угоди про припинення війни, повідомляє Axios.

Як повідомили джерела виданню, очільник Білого дому відхилив цю пропозицію. Теоретично, пропозиція Путіна могла б сприяти вилученню іранських ядерних запасів без введення війська США або Ізраїлю на територію Ірану.

Зазначається, що забезпечення контролю над 450 кілограмами іранського урану, збагаченого до 60%, який всього за декілька тижнів можна перетворити на уран для військового призначення й якого вистачить на виготовлення більш ніж 10 ядерних бомб, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю.

В статті підкреслюється, що Росія вже є ядерною державою. Нагадується, що раніше вона зберігала іранський низькозбагачений уран у рамках ядерної угоди 2015 року. Це робить Росію однією з небагатьох країн, які мають технічні можливості для прийому цього матеріалу.

За даними видання, під час телефонної розмови з Трампом в понеділок, 9 березня, Путін висунув кілька пропозицій щодо припинення війни між США та Іраном, однією з яких була домовленість щодо урану.

"Це не вперше, коли її висували. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що ми маємо переконатися, що уран знаходиться під охороною", - поділився з виданням амеркианський чиновник.

Видання зазначило, що Росія висувала подібні пропозиції під час переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми в травні 2025 року, тобто, це було ще до того, як в червні США та Ізраїль завдали удару по іранських ядерних об’єктах.

Додається, що під час останнього раунду переговорів перед початком війни Іран відхилив пропозицію стосовно перевезення урану та запропонував розбавляти уран на своїх власних об’єктах під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Незрозуміло, чи погодиться Іран на цю пропозицію зараз", - вказується в публікації.

За словами американського чиновника, це має бути вигідна угода для країни:

"Президент спілкується з усіма – Сі, Путіним, європейцями – і завжди готовий укласти угоду. Але це має бути вигідна угода. Президент не укладає невигідних угод".

Видання поділилося, що США та Ізраїль обговорювали можливість відправки спецпідрозділів до Ірану для забезпечення безпеки ядерних запасів на пізнішому етапі війни.

Зокрема, міністр оборони Піт Гегсет заявив на прес-конференції в п'ятницю, що США "мають цілий ряд варіантів" для взяття під контроль високозбагаченого урану Ірану.

За його словами, одним з них є добровільна здача Іраном запасів, що США "приймуть із задоволенням".

"Вони не були готові піти на це під час переговорів. Я ніколи не скажу ні цій групі, ні всьому світу, на що ми готові піти і як далеко ми готові зайти – але варіанти у нас, безперечно, є", - сказав міністр оборони США.

Водночас, Трамп в інтерв'ю Fox News натякнув, що забезпечення безпеки високозбагаченого урану наразі не є головним пріоритетом:

"Ми не зосереджуємося на цьому, але в якийсь момент, можливо, будемо".

Війна США з Іраном: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Reuters, на засіданні Ради Безпеки ООН РФ та Китай намагалися заблокувати обговорення питання про створення комітету для нагляду та забезпечення виконання санкцій ООН проти Ірану, проте їхню пропозицію було відхилено. Зазначається, що посол США в ООН Майкл Волц звинуватив Москву та Пекін у спробах захистити Тегеран, блокуючи роботу так званого Комітету 1737. Примітно, що посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у розпалюванні "істерії навколо нібито планів Ірану щодо отримання ядерної зброї". Він додав, що звіти МАГАТЕ цих планів Ірану не підтверджували.

Також ми писали, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів, що представники Ірану на переговорах хвалилися, що у них ядерного палива вистачить для виготовлення 11 бомб. За словами Віткоффа, представники Ірану "пишалися" тим, що змогли обійти протоколи контролю, щоб досягти цього рівня. Спецпредставник Трампа додав, що США пропонували Ірану десятирічну перерву в збагаченні урану. За словами Віткоффа, США були готові оплачувати паливо, але іранська делегація відхилила цю пропозицію.

Вас також можуть зацікавити новини: