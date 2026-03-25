Іран відмовився від зустрічі з Віткоффом, Трамп відправляє нових переговорників, - CNN

Тегеран шукає надійного переговорника з адміністрації Трампа. Шанс на зустріч у Ісламабаді під питанням.

Іран через неофіційні канали дав зрозуміти адміністрації Дональда Трампа, що не хоче відновлювати переговори з нинішніми представниками США і надає перевагу віцепрезиденту Джей Ді Венсу, пише CNN.

За інформацією двох регіональних джерел, Тегеран не зацікавлений у діалозі зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом та радником Білого дому Джаредом Кушнером. Причина – глибока недовіра після зриву попередніх переговорів перед початком військових дій за участі Ізраїлю та США.

Чому саме Венс

Джерела зазначають, що в Ірані вважають Венса більш схильним до пошуку компромісу і завершення конфлікту, ніж інших представників Вашингтона, зокрема державного секретаря Марко Рубіо.

"Складається враження, що Венс має намір завершити конфлікт", – повідомило одне з джерел.

Втім, навіть прихильники такого варіанту визнають: участь Венса – ризикована, адже досягти реального припинення війни буде надзвичайно складно.

США не дають вибору

Попри побажання Тегерана, остаточне рішення залишається за Трампом. У Білому домі вже дали зрозуміти, що склад переговорної групи визначатиме саме президент.

Речниця адміністрації заявила, що до процесу будуть залучені одразу кілька фігур – Венс, Рубіо, Віткофф і Кушнер.

Джерела підкреслюють, що Ірану, ймовірно, доведеться працювати з тим, кого призначить Вашингтон, навіть якщо це не їхній пріоритетний варіант.

Чи буде зустріч

Ймовірна зустріч між США та Іраном може відбутися вже цього тижня в Ісламабаді. Однак навіть прихильники переговорів оцінюють шанси на її проведення скептично.

Сам Трамп напередодні заявив, що переговори вже ведуться, і їх очолюють Венс та Рубіо. Ймовірно, це поступка Ірану. Президент США висловив оптимізм і натякнув, що угода про припинення війни може бути близькою.

Водночас іранські джерела сигналізують, що Тегеран готовий розглядати лише "стійкі" та серйозні пропозиції.

Позиція Венса щодо війни в Ірані

Як повідомляв УНІАН, джерела в адміністрації Трампа кажуть, що віцепрезидент США Джей Ді Венс скептично поставився до удару по Ірану напередодні рішення президента Дональда Трампа розпочати війну. Йшлося, що Венс "скептично налаштований", "турбується успіхом" та "просто виступає" проти цієї війни. Йшлося, що скептицизм Венса щодо військової участі США, сформований під час служби в морській піхоті в Іраку.

Згодом міністр війни США Піт Гегсет виступив на захист віцепрезидента Джей Ді Венса після повідомлень у медіа про можливі розбіжності між ним і президентом Дональдом Трампом щодо американської операції в Ірані.

