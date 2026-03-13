Розкол в команді Трампа: глава Пентагону став на захист Венса, який проти війни з Іраном

Гегсет назвав віцепрезидента "ключовим голосом" у команді

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив на захист віцепрезидента Джей Ді Венса після повідомлень у медіа про можливі розбіжності між ним і президентом Дональдом Трампом щодо американської операції в Ірані, пише The Hill.

Зокрема, під час брифінгу в Пентагоні Гегсет заявив, що Венс є "незамінним голосом" в адміністрації.

"Він неймовірний член цієї команди і один із її лідерів поряд із президентом та державним секретарем", – сказав глава оборонного відомства.

За словами Гегсета, команда адміністрації працює злагоджено та пропонує президентові різні варіанти рішень. Він підкреслив, що віцепрезидент щодня відіграє важливу роль у цьому процесі.

Повідомлення про скепсис Венса

У ЗМІ з’являлися повідомлення, що Венс, який давно виступав проти тривалого залучення США до іноземних конфліктів, нібито скептично поставився до ідеї операції в Ірані.

Сам Трамп у понеділок заявив, що на початку конфлікту Венс був "можливо, трохи менш ентузіастично налаштований", однак наголосив, що між ними немає серйозних розбіжностей.

Президент зазначив, що їхні погляди спочатку могли дещо відрізнятися у філософському плані, але загалом вони "дуже добре ладнають" у цьому питанні.

Позиція Венса щодо конфлікту з Іраном

Минулого тижня в інтерв’ю Fox News Венс відкинув припущення, що удари по Ірану можуть призвести до затяжної війни. За його словами, Трамп не дозволить США втягнутися у багаторічний конфлікт без чіткої мети. Венс наголосив, що головна ціль Вашингтона – не допустити появи ядерної зброї у Ірану та домогтися довгострокових гарантій того, що Тегеран не відновлюватиме свою ядерну програму.

На його думку, саме чітко визначена мета дозволить уникнути сценаріїв тривалих воєн, подібних до кампаній США в Іраку та Афганістані.

Раніше Politico з посиланням на двох високопосадовців адміністрації Трампа повідомляло, що віцепрезидент США Джей Ді Венс скептично поставився до удару по Ірану напередодні рішення президента Дональда Трампа розпочати війну. Йшлося, що Венс "скептично налаштований", "турбується успіхом" та "просто виступає" проти цієї війни. Йшлося, що скептицизм Венса щодо військової участі США, сформований під час служби в морській піхоті в Іраку.

