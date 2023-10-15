Реакція Ізраїлю "перетворилася на колективне покарання 2,3 мільйонів людей у ​​Газі", вважає президент Єгипту.

Слідом за очільником МЗС Китаю Ван І Абдель-Фаттах ас-Сісі, президент Єгипту, що межує з Ізраїлем та Сектором Гази, звинуватив ізраїльські сили у "виході за рамки самозахисту", пише Times of Israel.

На його переконання, Ізраїль у відповідь на атаку палестинського терористичного угруповання ХАМАС вдався до колективного покарання всього населення Гази.

"Реакція Ізраїлю вийшла за рамки права на самозахист, перетворившись на колективне покарання для 2,3 мільйонів людей у ​​Газі", – сказав Сісі під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в неділю, 15 жовтня.

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Нагадаємо, у відповідь за удари ХАМАС Ізраїль упродовж тижня завдавав ударів по Сектору Гази і тепер готується до наземної операції в регіоні. Ізраїль оголосив своєю метою повне знищення ХАМАС та позбавлення угруповання можливості контролювати Сектор Гази.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС - роль Єгипту

Каїр завжди був ключовим посередником між Ізраїлем і ХАМАС. Після того, як 7 жовтня палестинське терористичне угруповання завдало наймасштабнішої за останні десятиліття атаки по Ізраїль і вторглося на ізраїльську територію, вбивши понад 1400 людей, Єгипет продовжив виконувати посередницьку функцію.

Зокрема, країна сприяла евакуації населення з Сектора Гази через єдиний доступний пункт пропуску "Рафах". Єгипет дозволив перетин кордону жителям Сектора Гази, що мають громадянство третіх країн. Водночас країна стикається з тиском через відмову прийняти значну кількість палестинських біженців.

15 жовтня Єгипет заявив, що планує провести саміт щодо палестинського майбутнього. Каїр наполягає на дипломатичному розв’язанні конфлікту та наданні необхідної допомоги Сектору Гази, де на тлі блокади з боку Ізраїля і численних атак загострилася гуманітарна катастрофа.

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