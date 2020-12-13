Експерт зазначив, що раніше Кавказ був зоною виключно російських інтересів. Але тепер ситуація змінилася.

Результати війни в Нагірному Карабасі восени 2020 року показали посилення позицій Туреччини на Кавказі і зменшення російського впливу в регіоні. З часом на союз із Туреччиною можуть почати дивитись Чечня та Дагестан.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив експерт з міжнародних відносин Руслан Осипенко. Він зазначив, що раніше Кавказ був зоною виключно російських інтересів. Але тепер ситуація змінилася.

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"На Кавказі ми зараз бачимо геополітичне зрушення. Якщо Кавказ раніше належав як територія виключно важливих інтересів до зони Росії, тепер там з'явилася Туреччина – новий геополітичний гравець. Це дисбаланс сил та інтересів. Росія незадоволена, тому що це підніме дух кавказьких народів, які є переважно мусульманськими, тюркськими", - зазначив він.

За словами експерта, народи Кавказу побачили нового лідера в особі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Фактично прозвучало вже, що Грузія підтягнеться до союзу Туреччини та Азербайджану… Потім будуть дивитися на цей союз Чечня, Дагестан... Пішла ерозія впливу Росії на Кавказі… Зараз всі почнуть грати в свою гру... Туреччина виступає зі своїм пантюркізмом, баченням до Центральної Азії в Росії, що все це тюркський регіон", - пояснив Осипенко.

Експерт додав, що Туреччина "починає робити кроки на відновлення пантюркізму, де вона відіграватиме ключову роль ".

Війна в Нагірному Карабасі: загострення восени 2020 року

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією й Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ВС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

Обидві сторони заявляли, що завдали противнику страшних втрат, які налічують сотні убитих і десятки знищених одиниць бойової техніки. Всі спроби добитися припинення вогню раніше зазнавали невдачі.

Домовленість про завершення війни в Карабасі

Ввечері 9 листопада після серії воєнних успіхів ВС Азербайджану і взяття стратегічно важливого міста Шуша в Карабасі президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін підписали заяву, в якій оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту з опівночі за московським часом 10 листопада.

Згідно з домовленостями, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, який з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблоковуються всі економічні й транспортні зв'язки регіону.

Республіка Вірменія до 15 листопада має повернути Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шуша.

За погодженням сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху Лачинським коридором, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

12 грудня Міноборони Вірменії заявило про відновлення наступальних дій в Карабасі з боку Азербайджану. Азербайджан, своєю чергою, звинуватив вірменських військових в провокації.

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Автор: Андрій Василюк