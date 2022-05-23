Представники семи країн закликали РФ негайно утриматися від застосування сили.

Низка країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного форуму настійно закликали Російську Федерацію вивести з України всі свої війська.

Вимогу РФ висунули представники семи держав АТЕС - США, Канади, Австралії, Японії, Нової Зеландії, Республіки Корея та Чилі, повідомляє Reuters, посилаючись на їхню спільну заяву.

"Підтверджуючи важливість заснованого на правилах міжнародного порядку, що підтримує відкритий, динамічний, стійкий і мирний Азіатсько-Тихоокеанський регіон, ми настійно закликаємо Росію негайно утриматися від застосування сили та повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України", - наголошується в документі.

Раніше повідомлялося, що в Бангкоку (Таїланд) проходило засідання міністрів торгівлі АТЕС. Міністри з США, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії вийшли із залу, коли під час засідання почав виступати російський міністр економічного розвитку Максим Решетніков.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Противник спочатку атакував військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні міста. За відомостями української сторони, тільки в одному Маріуполі через широкомасштабну агресію РФ є понад 20 тисяч жертв.

Довідка УНІАН. АТЕС - це форум 21 країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, створений для співпраці в галузі регіональної торгівлі, а також для того, щоб полегшити капіталовкладення. У форумі бере участь Росія.

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