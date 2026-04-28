Чарльз III і Трамп зустрінуться без камер, щоб уникнути 'зіткнення у стилі Зеленського', - The Guardian

Попри обережний формат, візит розглядається як важлива подія для двосторонніх відносин між Великою Британією та США.

Зустріч британського монарха Чарльза III і президента США Дональда Трампа відбудеться у закритому форматі без присутності преси через побоювання можливих дипломатичних інцидентів. Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про основну зустріч Трампа і Чарльза, яка відбудеться сьогодні, 28 квітня. Проміжна зустріч британського монарха та американського лідера була вчора. Чарльз III прибув разом зі своєю дружиною Каміллою. Трамп разом із першою леді США Меланією зустрів їх у Білому домі. Вони запросили королівське подружжя на чашку чаю, а потім провели для них екскурсію Південною галявиною Білого дому.

Британська сторона наполягала на мінімізації медійного доступу через ризик повторення ситуацій на кшталт публічних суперечок, які раніше виникали під час зустрічей Трампа з іншими світовими лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що на початку зустрічі сторони коротко з’являться перед камерами, однак основні переговори проходитимуть за зачиненими дверима.

Дипломатична обережність і підвищена увага

Британський уряд розраховує, що участь короля допоможе покращити відносини між Лондоном і Вашингтоном, які останнім часом залишаються напруженими через політичні розбіжності.

Також повідомляється, що до переговорного процесу буде залучене британське МЗС, зокрема для запобігання потенційним незручним ситуаціям під час спілкування лідерів.

Як повідомляв УНІАН, візит короля Великої Британії Чарльза III до США цього тижня, покликаний налагодити відносини, є результатом багатомісячної стратегічної роботи на найвищих рівнях.

За даними Politico, серед безлічі пунктів, ймовірно, буде короткий список ключових цілей. Одне з джерел видання, ознайомлене з підготовкою візиту, сказало: "Король, ймовірно, зможе просунутися, можливо, в одному питанні, тож питання в тому, яке це буде питання".

Нагадаємо, що восени минулого року король Чарльз III під час державного банкету у Віндзорському замку нагадав Трампу про необхідність підтримки України. А вже в січні цього року король Чарльз III підтвердив прихильність Великої Британії до України.

