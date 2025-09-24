Голова Білого дому підкреслив, що українці довели свою здатність воювати.

Президент Франції Емманюель Макрон поділився, що думає про повідомлення, яке президент США Дональд Трамп опублікував щодо війни в Україні після зустрічі в Нью-Йорку з українським лідером Володимиром Зеленським. Відео опубліковане в Telegram-каналі Новини.live.

На його думку, повідомлення голови Білого дому було "дуже правильним" й президент Франції вважає, що Україні необхідна в цій ситуації підтримка.

"Я щойно побачив повідомлення, яке ви опублікували після зустрічі із Зеленським, і вважаю, що воно дуже правильне. Якщо ми швидко підтримаємо Україну в цій ситуації, з урахуванням проблем у російській економіці, то матимемо можливість для хорошого майбутнього", - сказав Макрон.

Відео дня

Зазначається, що у відповідь на слова Макрона, голова Білого дому поділився, що українці мають великий ентузіазм і довели свою здатність воювати. Трамп визнав, що Росія могла виявитися "паперовим тигром", адже за 3,5 роки війни її успіхи виявилися обмеженими, попри величезні людські втрати.

США та Україна - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що адміністрація Трампа до цього часу так і не ввела додаткові санкції проти Росії, бо це завадило б ролі Вашингтона як посередника між Україною та РФ. Однак, Рубіо не виключає, що Вашингтону все ж таки доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Росії в майбутньому. Також Рубіо розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати російські нафту і газ.

Також ми писали, що Рубіо заявив, що війна в Україні має закінчитися не військовим шляхом, а мирними переговорами. Чим довше вона триватиме, вважає він, тим більше гинутиме людей та будуть нові руйнування. Водночас, держсекретар США додав, що президент Трамп має все для продажу "оборонного та, вочевидь, наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від російських атак".

Вас також можуть зацікавити новини: