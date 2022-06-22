Вони наголосили, що ядерна зброя не є шляхом мирного вирішення війни в Україні. У майбутньому весь цивілізований світ повинен відмовитися від неї, щоб трагедія не повторилася.

Мери японських міст Хіросіми та Нагасакі закликали позбавити світ ядерної зброї на тлі загроз Росії використовувати її у війні проти України.

Заяви прозвучали в рамках першої зустрічі сторін договору ООН, що забороняє новітню зброю, пише Japan Today.

Триденна зустріч спрямована на те, щоб надати імпульс остаточної ліквідації зброї.

Так, мер Хіросіми Кадзумі Мацуї закликав увесь цивілізований світ відмовитися від ядерної зброї, щоб трагедія не повторилася. Також він заявив, що ядерна зброя не є мирним рішенням війни в Україні.

Своєю чергою мер Нагасакі Томіхіса Тауе, який є віце-президентом групи, сказав, що в умовах російської ядерної загрози зараз як ніколи відчуває, що існування договору є дуже важливим, оскільки це єдиний міжнародний документ, який може запобігати військовим кризам, а не вирішувати їхні наслідки.

Країни-учасниці сподіваються зайняти на цій зустрічі тверду, єдину позицію щодо ядерного роззброєння та взяти участь у конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що відбудеться у серпні в Нью-Йорку.

Раніше Казахстан закликав всю планету відмовитися від ядерної зброї. А німецький генерал розповів, як НАТО мусить реагувати на спроби РФ застосувати ядерну зброю.

Довідка УНІАН. 6 серпня 1945 року американська авіація бомбардувала японське місто Хіросіму, вперше в історії застосувавши атомну зброю проти людей. Уранова бомба "Малюк" позбавила життя близько 70 тисяч мирних жителів, ще понад 200 тисяч померли від наслідків ядерного опромінення.

Через три дні, 9 серпня, Сполучені Штати скинули ще одну атомну бомбу – цього разу на японське місто Нагасакі, внаслідок цього загинули ще близько 70 тисяч осіб.

Договір про заборону ядерної зброї

Договір про заборону ядерної зброї набув чинності в січні 2021 року. До теперішнього часу документ підписали 86 держав, майже 60 - ратифікували.

Ядерні держави - Росія, Великобританія, Китай, США і Франція - відкинули ДЗЯЗ, який, на їхню думку, суперечить Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та може ще більше ускладнити подальший прогрес в області роззброєння.

Казахстан є єдиною державою на просторі СНД, яка приєдналася до ДЗЯЗ.

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