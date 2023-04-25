Петро Павел зазначив, що Пекін стежить за діями Росії і реакцією заходу.

Китаю вигідно затягування війни Російської Федерації проти України. У зв'язку з цим Пекіну не можна довіряти роль посередника у встановленні миру.

Президент Чехії Петро Павел зазначив, що Китай хоче тільки кращого для себе - і на даний момент це більше війни.

"Я вважаю, що в інтересах Китаю зберегти статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до ряду поступок", - цитує Павела видання POLITICO.

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Минулого тижня чеський політик заявив, що Пекін може отримувати дешеву нафту, газ та інші ресурси від Москви в обмін на своє "безмежне" партнерство з Кремлем.

"Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", - додав президент Чехії

Висловлювання Павла здавалися пророчими, коли всього через кілька годин після його виступу посол Китаю у Франції спровокував обурення, заявивши, що колишні радянські країни не мають "ефективного статусу" в міжнародному праві — коментар, який прозвучав у відповідь на питання про те, чи належить Крим Україні.

Хоча Пекін в понеділок дистанціювався від цих зауважень, цей інцидент спровокував палкі розмови про те, чи зможе Китай коли-небудь допомогти встановити мир на Україні

"Я не думаю, що Китай дійсно зацікавлений у вирішенні війни в короткі терміни", — сказав чеський лідер.

Павел, який вступив на посаду президента минулого місяця, сказав, що Пекін використовує війну для навчання.

"Китай щодня отримує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід", — сказав Павел.

Війна в Україні та скандал навколо Китаю - що відомо

На початку поточного року Китай представив свій "мирий план" з врегулювання війни в Україні, що складається з 12 пунктів. При цьому Пекін так і не назвав Росію агресором. У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Китаю передали інформацію про бажання провести зустріч.

У березні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву і провів ряд зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним, після чого він назвав позицію Пекіна щодо війни "об'єктивною і неупередженою".

Пізніше посол Китаю у Франції Лу Шайє відзначився скандальною заявою. Дипломат заявив, що питання Криму залежить від того, "з якого боку подивитися", а "спочатку він би російським". Крім того, Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет країн пострадянського простору. Подібну заяву країни Балтії сприйняли як загрозу не тільки для себе, але і для переговорів по Україні.

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