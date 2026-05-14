Росіяни намагаються перетворити Покровськ на повноцінний логістичний вузол, - ДШВ

Нещодавно у місті були знищені два пункти накопичення росіян, які використовувались для запуску БпЛА "Молнія" та ведення аеророзвідки.

Російські окупанти намагаються перетворити місто Покровськ на повноцінний логістичний вузол і перекидають туди резерви, а також додаткові сили та засоби. Про це повідомили у 7-ому корпусі Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Йдеться, зокрема, про особовий склад, важку броньовану та легку автомобільну техніку, артилерію.

Також росіяни використовують цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту не лише для розміщення особового складу, а й як позиції для бойової роботи - запуску БпЛА та ведення аеророзвідки.

"Для знищення наступального потенціалу Росії днями авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ завдала серію авіаударів по місцях скупчення противника", - зазначили там.

За їхніми словами, у Покровську були знищені два пункти накопичення росіян, які використовувались для запуску БпЛА "Молнія" та ведення аеророзвідки.

У населеному пункті Рівне, що між Покровськом та Мирноградом, українські захисники знищили місце розміщення особового складу одного з підрозділів 51 загальновійськової армії РФ. За наявною інформацією, внаслідок серії авіаударів українські військові ліквідували та поранили близько 30 російських військових.

Видання CNN писало, що попри те, що Росія й далі контролює майже п’яту частину території України, останні місяці стали для Кремля першими за довгий час, коли темпи наступу фактично зупинилися, а українські сили почали поступово відвойовувати територію.

Офіцер українського підрозділу безпілотних систем Lazar’s Group Кирило Бондаренко, який воює поблизу Запоріжжя, розповів виданню про помітну зміну настроїв на фронті.

