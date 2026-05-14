США хочуть оснастити дрони компактними міні-ракетами Sidewinder

Пентагон інвестує 83 млн доларів у міні-версію AIM-9X для безпілотників.

ВМС і ВПС США працюють над створенням компактної версії ракети AIM-9X Sidewinder, призначеної для установки на безпілотні системи. Проект фігурує в проекті бюджету американських ВМС на 2027 фінансовий рік, де на дослідження і розробку нової модифікації передбачено $83,3 млн, пише видання National Interest.

Розробка ведеться спільно двома видами збройних сил. При цьому участь ВПС США у фінансуванні програми має розпочатися з 2028 року. Офіційно тип безпілотників, які отримають нову ракету, поки що не називається, проте одним із головних кандидатів вважаються перспективні дрони Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Програма CCA передбачає створення автономних безпілотних "ведених", які діятимуть спільно з винищувачами шостого покоління, включаючи F-47 NGAD. Участь ВМС США в проєкті також вказує на те, що компактна версія AIM-9X може увійти до складу озброєння майбутнього палубного винищувача F/A-XX.

AIM-9 Sidewinder вважається однією з найвідоміших американських ракет класу "повітря-повітря". Її розробка почалася ще наприкінці 1940-х років, а перші версії надійшли на озброєння на початку 1950-х. Протягом десятиліть ракета неодноразово модернізувалася, проте зберегла базову концепцію – інфрачервоне наведення на ціль і ураження літаків на короткій дистанції.

Сьогодні різні версії AIM-9 використовуються на F-15, F-16, F-22, F/A-18 і F-35, а сама ракета перебуває на озброєнні десятків країн. Вона застосовувалася під час війни у В'єтнамі, операції "Буря в пустелі", а також для знищення китайських аеростатів-розвідників.

В останні роки ракета отримала й нові варіанти застосування. Зокрема, українські сили використовують AIM-9 у складі неназваних морських платформ ППО для боротьби з повітряними цілями.

Передбачається, що зменшена AIM-9X дозволить безпілотникам нести більшу кількість ракет без істотного збільшення маси та розмірів платформи. Це має підвищити можливості дронів у боротьбі з літаками, крилатими ракетами та іншими безпілотниками.

