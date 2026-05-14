Нова золота лихоманка: у пустелі знайшли 260 гігантських монументів

У той час як єгипетські фараони зводили свої піраміди над пісками Гізи, інша культура тихо ховала своїх померлих у величних монументах по той бік пустелі. Про це пише IFLScience.

Зазначається, що тисячі років ці пам'ятки залишалися невідомими в одному з найсуворіших ландшафтів Землі, але нові дослідження нарешті виводять їх на світло.

Міжнародна група археологів виявила 260 раніше не задокументованих споруд у глибині Східної пустелі, коридору Сахари, затиснутого між річкою Ніл і Червоним морем у східному Судані. Вони знайшли їх не шляхом подолання суворого рельєфу безкрайніх дюн, а шляхом вивчення величезної кількості супутникових знімків. Їхнє дослідження опубліковано в журналі African Archaeological Review.

Споруди являють собою круглі братські могили, деякі з яких досягають 80 метрів у діаметрі, заповнені скелетними останками людей і тварин, таких як корови, вівці та кози. Багато з них оточені низькою зовнішньою стіною, а в самому центрі кільця спочиває одна людина.

Цікаво, що оскільки ці споруди ще не були ретельно досліджені археологами на місцях, точні деталі, такі як час їх будівництва, не відразу очевидні. Однак завдяки вражаюче схожим спорудам, виявленим за останнє століття і відомим як Атбайські поховання, дослідники вважають, що вони були побудовані близько 4500-6500 років тому.

Хто там був похований

Як і в інших Атбайських похованнях, поховані тут люди, ймовірно, були кочовими скотарями, які пасли худобу по всьому регіону. Тому не дивно, що більшість пам'яток розташовані неподалік від стародавніх водойм, пересохлих русел річок та оазисів.

Вони були створені в той час, коли Сахара переживала драматичні зміни. Пустеля перебуває в циклічному ритмі, переходячи від посушливої пустелі до пишної савани приблизно кожні 21 000 років. Останній із цих періодів "Зеленої Сахари" припав приблизно на 15 000-5 000 років тому, саме на ту епоху, коли процвітали ці будівничі монументів.

Важливо, що в міру того, як зелені пасовища відступали, а піски наступали, ця культура, схоже, зникла. І це не останній раз, коли таке відбувається. У пустелі Тенере, ще одному віддаленому куточку Сахари, група археологів виявила загадкове місце, відоме як Гоберо, що складається з 200 людських скелетів, а також тисяч артефактів. І знову це місце, схоже, було покинуте, коли близько 5000 років тому Сахару охопила посуха. У статті сказано:

"Сьогодні Сахара може виглядати мертвою, але ці місця доводять, що колись вона була процвітаючою ареною для незліченних людських культур, історію яких ми тільки починаємо відтворювати".

Зазначається, що східна пустеля наразі охоплена новою золотою лихоманкою, яка приваблює людей, гроші та зброю вглиб колись пустельного регіону. Дослідження показало, що щонайменше 12 стародавніх споруд вже були пошкоджені в результаті видобутку корисних копалин і вандалізму. У міру того як жага до золота наростає, руйнування будуть тільки посилюватися.

