80-річний відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог запропонував план, який включає заморожування ліній фронту і примус Києва і Москви до переговорів.

Дональд Трамп може призначити на посаду спеціального представника по Україні Кіта Келлогга, відставного генерал-лейтенанта, який презентував йому "мирний план" щодо припинення війни. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

Як пише видання, у разі його обрання 80-річний Келлог, ймовірно, зіграє центральну роль у спробі вирішити конфлікт.

Наразі спеціального посланника з конфлікту немає, але, як запевняють джерела, Трамп, найімовірніше, створить цю посаду.

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Водночас на цю посаду претендує також Річард Гренелл, колишній виконувач обов'язків директора національної розвідки Трампа. При цьому одне з джерел, обізнаних про можливе призначення Келлога, сказало, що Гренелл, як і раніше, є фаворитом.

Кіт Келлог і "мирний план" для України

Кіт Келлог був начальником штабу Ради національної безпеки Білого дому під час президентства Трампа у 2017-2021 роках і радником із національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.

Келлогг розробив свій "мирний план" для України разом із Фредом Флейтцем, який також обіймав посаду начальника штабу Ради національної безпеки при Трампі. Цей план включає заморожування ліній фронту і примус Києва і Москви до переговорів.

Згідно із запропонованою стратегією, США мали сказати Україні, що вона отримає більше американської зброї тільки в тому разі, якщо вступить у мирні переговори. Водночас США повинні попередити Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до збільшення підтримки США для України. Членство України в НАТО було б знято з порядку денного на найближче майбутнє.

Раніше Reuters повідомляв, що Трамп планує призначити спецпосланцем з питань війни Росії в Україні свого колишнього начальника розвідки Річарда Гренелла, який висловлювався за створення "автономних зон" як способу припинення війни, а також заявив, що не буде підтримувати вступ України до НАТО.

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