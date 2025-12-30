У Китаї зробили несподівано оптимістичну заяву про завершення війни в Україні

Китай вважає, що останнім часом з’явилися ознаки наближення миру в російсько-українському конфлікті.

В Китаї "з нетерпінням" очікують на досягнення обов’язкової мирної угоди, яка дозволить усунути "першопричини кризи" та досягнути міцного миру в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї на конференції, присвяченій підсумкам китайської дипломатії у 2025 році, повідомляє "Укрінформ".

"Українська криза" триває вже майже чотири роки, і Китай увесь цей час наполегливо створює умови для миру та порозуміння між усіма сторонами", - зазначив він.

За його словами, як один з ініціаторів створення групи "друзів миру" в "українській кризі", Китай щиро вітає всі зусилля, які сприяють її мирному врегулюванню, та активно співпрацює з іншими сторонами над припиненням вогню і просуванням діалогу.

"Сьогодні відкрилося вікно для переговорів і з’явились обережні очікування наближення миру. Хоча шлях попереду залишається важким, Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль і з нетерпінням очікує на досягнення всеохоплюючої, міцної та обов’язкової мирної угоди для усунення першопричин конфлікту та досягнення міцного миру і стабільності в Європі", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Китаю.

Китай і Росія - новини

Як повідомлялося раніше, в НАТО вважають, що Китай і Росія можуть атакуватии Європу і Тайвань одночасно.

"Ми – мирний, оборонний альянс. Але ми також бачимо глобальний зв’язок між Китаєм і Росією. Китай дивиться на Тайвань. І я переконаний, що якщо Китай вживатиме там військових дій, він тиснутиме на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас зайнятими тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові", – заявив генсек НАТО Марк Рютте.

На запитання, чи зможе Європа відбитися від російського вторгнення самостійно без підтримки США, Рютте запевнив, що європейцям "не потрібно про це турбуватися".

"Бо ми є альянсом, і бо США твердо підтримують НАТО. Крім того, НАТО має прямі наслідки для політики безпеки США. Безпечна Європа означає безпечну Америку. Отже, США мають прямий інтерес з точки зору безпеки у збереженні членства в НАТО", – запевнив генсек.

