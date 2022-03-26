Відповідна глобальна кампанія покликана об'єднати уряди, компанії і громадян для підтримки України.

У Єврокомісії заявили про запуск глобальної кампанії #StandUpForUkraine для збору коштів на підтримку України, яка зазнала військового вторгнення з боку Росії.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter.

"Шановний президенте України, Володимир Зеленський. Ви попрохали міжнародну спільноту приєднатися до підтримки України. Ми почули вас. Сьогодні ми започатковуємо #StandUpForUkraine", - заявила фон дер Ляєн.

Вона відзначила, що йдеться про глобальну кампанію з мобілізації усіх - від урядів і компаній до громадян, аби збирати кошти для України.

Як повідомляв УНІАН, сума збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, за останній тиждень зросла на 3,5 млрд дол. і станом на 24 березня досягла 63 млрд дол., або 1,8 трлн гривень.

В цілому, з початку військової агресії Росії 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 4431 житловий будинок, 92 заводи/підприємства, 378 закладів освіти, 138 закладів охорони здоров’я, 8 цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів, 7 ТЕС/ГЕС тощо.

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