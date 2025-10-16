Україні треба завжди бути готовою дати відсіч, зазначив очільник ГУР.

Україна наврядчи зможе у найближчі роки повернутися до повністю мирного життя. Таку думку під час Kyiv International Economic Forum висловив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає кореспондент УНІАН.

"Нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирне беззагрозливе життя у найближчі роки наврядчи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати спокійно. Але про те, що ми маємо бути готові до відсічі, зокрема збройної, у будь-який момент – це буде виклик для нашого суспільства. І з цим доведеться жити", – сказав Буданов.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше у Кремлі вчергове заявили, що Україна не готова йти на мирні перемовини з РФ, тоді як Москва нібито навпаки. Таку заяву зробив речник Путіна Дмитро Пєсков. Також він похвалив Трампа за "політичну волю".

Водночас експосол США в ОБСЄ та ексзаступник помічника міністра оборони США Майк Карпентер раніше заявляв, що Трамп, ймовірно, вийде з процесу мирних перемовин між Україною та РФ. Він зазначив, що Україна є лише третім пріоритетом адміністрації США, після ситуації в західній півкулі та Індо-Тихоокеанський регіон.

