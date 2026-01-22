Європа виділила гроші для суду над Путіним

Раніше повідомлялося, що ідея Спецтрибуналу під загрозою, бо ніхто не хоче за нього платити.

Євросоюз виділив певший транш фінансування на створення Спеціального трибуналу, який має судити російське керівництво за розв'язання загарбницької війни проти України. Про це у соцмережі X повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Наразі Євросоюз спромігся нашкребти 10 мільйонів євро. Однак, куди саме підуть гроші, не уточнюється.

"Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може", - додала Каллас.

Відео дня

Спецтрибунал для Путіна

Як писав УНІАН, у червні минулого року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу, який має судити Путіна та інших вищих керівників російської держави за самий факт збройної агресії проти України. Конкретні воєнні злочини, скоєні в процесі ведення війни, розглядатимуться окремо. До роботи над створенням Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, Європейський Союз та Рада Європи.

У жовтні Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив, що фактичний старт роботи трибуналу залежить від політичної, фінансової та правової підтримки держав-членів і партнерів. Тому точні строки початку роботи трибуналу наразі передбачити неможливо.

У листопаді західні ЗМІ повідомляли, що створення Спецтрибуналу під загрозою, бо європейці не спромоглися навіть виділити бюджет під нього.

Вас також можуть зацікавити новини: