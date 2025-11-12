Планувалося, що спеціальний міжнародний трибунал по Україні з'явиться в Нідерландах.

Ідея Ради Європи стосовно створення міжнародного трибуналу по Україні може так і не бути реалізована через проблеми з бюджетом, повідомило видання Euronews, посилаючись на власні джерела.

Вони розповіли, що країнам Європи важко підтримувати свої фінансові зобов'язання без підтримки США. Створення спеціального трибуналу було узгоджено на двосторонній основі Радою Європи та президентом України Володимиром Зеленським в червні поточного року.

Зазначається, що для його ефективного функціонування буде потрібно фінансування з боку численних партнерів. Але в європейських донорів є побоювання, що США продовжать свою політику усунення від участі в багатосторонніх програмах. Це може ускладнити їхні зусилля зі збору коштів.

Видання поділилося, що хоча Рада Європи офіційно складається з 46 членів, будь-яка країна, яка захоче, може брати участь в роботі Спеціального трибуналу. Тому, вони вирішили поцікавитися, чи адміністрація США зацікавлена в приєднанні, але відповіді не отримали.

Три джерела поділилися з виданням, що у зв'язку зі скороченням з боку Вашингтона фінансування Україні реалізація трибуналу опинилася під загрозою. Проте, вони зазначили, що це питання ще розглядається в приватному порядку.

Наразі європейці розуміють, що їм доведеться робити складний вибір щодо того, які проекти фінансувати, бо основна частина фінансової, гуманітарної та військової допомоги Україні лягає на їхні плечі.

Джерела, знайомі з цим питанням поділилися, що Рада Європи спочатку представила проект бюджету, який включає загальні операційні витрати трибуналу в розмірі приблизно 75 мільйонів євро на рік. Він має з'явитися в Нідерландах. Тому потрібні будуть додаткові витрати на фінансування приміщення та безпеки.

Співрозмовники зазначили, що Євросоюз мав би виділяти щорічно 10 мільйонів євро власного внеску.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти осіб, які працюють в російських урядових структурах. Наприклад, в списку вказаний фінансист наближений до російського очільника Кирило Дмитрієв. Зеленський додав, що починається робота щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення пропаганди в світі.

Також ми писали, що журналісти провели розслідування й з'ясували, що щонайменше 24 родичі російського диктатора Володимира Путіна обіймають посади у державних структурах, енергетичних гігантах і банках. Зазначається, що це рекорд за останнє століття серед російських правителів. Наприклад, доньки Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова очолюють структури, пов’язані з державними науковими і технологічними фондами.

