Європейські союзники повинні взяти на себе справедливу частку колективного тягаря НАТО та продемонструвати готовність взяти на себе більше відповідальності за захист Європи.

В 75-у річницю заснування НАТО члени Альянсу не повинні впадати в самовдоволення, а розуміти той факт, що цей момент може визначити майбутнє, у якому житимуть наші діти. Про це йдеться у спільній заяві федерального міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, міністра Європи та закордонних справ Франції Стефана Сежурне та міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, яку публікує Politico.

Дипломати нагадують, що 75 років тому у Вашингтоні було підписано засновницький договір НАТО "з метою забезпечення безпеки нашої території, безпеки наших людей і збереження наших спільних цінностей: свободи особистості, прав людини, демократії та верховенства права". При цьому відтоді НАТО стала найуспішнішим оборонним альянсом в історії, гарантуючи свободу 32 країнам-членам у Європі та Північній Америці.

"Але сьогодні ці цінності випробовуються як ніколи. Понад два роки Росія не просто веде невиправдану та незаконну агресивну війну проти України, але й президент Росії Володимир Путін знову і знову чітко дає зрозуміти, відвертаючись від десятиліть підходів до співпраці, що його імперські амбіції сягають далеко за межі України — що він атакує сам європейський мирний порядок", - зазначають політики.

Вони стверджують, що протягом останніх двох років Європа та Північна Америка єдино та непохитно протистояли російській агресії, і "наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно".

"Ми підтримуємо Україну в захисті нашої свободи та безпеки, але ми також інвестуємо у власні сили в Європі. Ми не повинні помилятися: сьогодні Україна під ударом — завтра це може бути якась інша частина Європи. І Росія не припинить своєї агресивної та імперіалістичної політики в осяжному майбутньому", - попереджають дипломати.

У своїй заяві вони повторили основоположний принцип НАТО: напад на одну з країн-членів вважається нападом на всіх.

"Один за всіх і всі за одного. Разом ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО і об’єднаємося проти будь-якої майбутньої російської агресії", - йдеться у заяві.

Підписанти також озвучили кроки, які має взяти Євросоюз для посилення власної безпеки:

витрачати мінімум 2 відсотків ВВП на оборону;

використати весь промисловий потенціал континенту для модернізації нашого військового потенціалу та збільшення виробництва;

інвестувати в технології майбутнього, щоб зберегти технологічну перевагу та ліквідувати прогалини в можливостях.

"Через два роки своєї загарбницької війни Путін будує свою стратегію на прорахунках, що він може виснажити Україну та пережити нашу підтримку. Він також прагне перевірити нашу єдність і рішучість як союзників. Таким чином, сила, єдність і співпраця повинні керувати нашою відповіддю. Ми повинні переконатися, що його агресія не окупиться — ні зараз, ні в майбутньому. І в 75-річчя НАТО ми переконані: свобода і безпека на майбутні роки вимагають сучасного та сильного трансатлантичного альянсу. Як європейці, ми готові зробити свій внесок", - підкреслили глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі.

Допомога Україні - останні новини

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити оборонні витрати на підтримку України. Зокрема, він планує звернутися до партнерів із закликом підтримати ініціативу країни щодо закупівлі ракет та боєприпасів для ЗСУ.

Як сказав Кемерон, "члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу".

Також УНІАН повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Кремль постійно нарощує потугу. За його словами, союзники з НАТО повинні докладати більше зусиль для підтримки України.

Вас також можуть зацікавити новини: