Іран за допомогою китайського ШІ 'полює' на військові бази США, – ЗМІ

КВІР вже використовує ці дані для планування ударів дронами та ракетами.

Американські військові об'єкти на Близькому Сході опинилися під прицілом іранських ракет через використання передових китайських технологій, повідомляє ABC News із посиланням на дані оборонної розвідки США.

Як зазначається у матеріалі, іранські сили використовують супутникові знімки китайської компанії MizarVision. Завдяки штучному інтелекту система автоматично розпізнає та маркує об'єкти, що дозволяє ідентифікувати бази та техніку США за хвилини, а не години.

"Ця можливість стискає ланцюг знищення і підвищує ризик для американського персоналу та активів, перетворюючи комерційно доступні дані на майже в реальному часі розвіддані для цілеспрямованості", – попереджають посадовці.

За наявними даними, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) вже використовує ці дані для планування ударів дронами та ракетами. Система MizarVision здатна самостійно знаходити на знімках літаки, склади палива та радари.

Як йдеться у публікації, ШІ-платформа вже "засвітила" детальні зображення стратегічних об'єктів, зокрема Військово-морського об'єкта Дієго-Гарсія в Індійському океані.

За оцінками аналітиків Army Recognition Group, цей розвиток подій змінює саму суть війни. Іран може перейти від масованих "насичених" атак до точкового знищення критичних вузлів: радарів ППО, логістичних центрів та зон технічного обслуговування літаків.

"Пекін отримує щось ширше: живу лабораторію конфліктів для геопросторового ШІ, операційного картографування та стратегічної сигналізації проти американських сил", – підкреслюють експерти ARG.

На їхню думку, Близький Схід став полігоном для майбутніх китайських підходів до "прозорості бойових дій", які згодом можуть бути застосовані у Тихому океані. Для США це створює складну політичну проблему, адже Китай може зберігати формальну дистанцію, надаючи Ірану "цифрову зброю" через приватний сектор.

Нагадаємо, що після різких заяв Трампа Іран припинив переговори зі США. Йдеться про його прямі погрози знищити країну: він заявляв, що Штати можуть "знищити Іран за одну ніч" і навіть що "ціла цивілізація може загинути", якщо Тегеран не піде на угоду.

Також президент погрожував масованими ударами по цивільній інфраструктурі – зокрема мостах і електростанціях – та вимагав відкрити Ормузьку протоку до встановленого дедлайну.

Вас також можуть зацікавити новини: