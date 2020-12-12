За даними Міноборони Азербайджану, в даний час режим припинення вогню дотримується.

Міноборони Азербайджану заявило, що вірменські військові здійснили провокаційні дії в Карабасі, а азербайджанська армія припинила ці спроби.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті оборонного відомства Азербайджану.

"Вірменська сторона зробила провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню. Збройні сили Азербайджану вжили адекватних заходів", - наголошується в повідомленні.

За даними Міноборони Азербайджану, в даний час режим припинення вогню дотримується.

Разом з тим президент Азербайджану Ільхам Алієв відзначає відносну стабілізацію ситуації в Нагірному Карабасі, але висловив стурбованість терактами, нібито скоєними залишками вірменських військових.

"Зараз російські "миротворці" здійснюють свою діяльність. Ситуація відносно стабільна. Але, попри це, мені повідомили, що вчора залишки вірменської армії здійснили ряд терористичних актів. Це, звичайно, викликає занепокоєння", - сказав Алієв в суботу в Баку, приймаючи співголів Мінської групи ОБСЄ від Франції і США, передає Азербайджанський Інтерфакс.

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Алієв застеріг вірменську сторону від спроб почати нові військові дії.

"Я вже заявив два дні тому на військовому параді, що якщо вірменський фашизм знову підніме голову, ми її проломимо залізним кулаком. Тому вони повинні бути уважними, не повинні планувати будь-яких військових дій. В іншому випадку цього разу ми їх повністю знищимо. Однак, сподіваюся, до цього ситуація не дійде", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона в суботу, 12 грудня, відновила наступальні дії у напрямку селищ Старий Таглар-Хцаберд у Нагірному Карабасі.

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: УНІАН