Жителі Сюнікської області Вірменії побоюються, що дислокація нових бойових постів Азербайджану після переходу під контроль Баку частини земель Нагірного Карабаху загрожуватиме їх безпеці.

Росія втрутиться, якщо Азербайджан загрожуватиме Сюнікській області Вірменії.

Про це в ефірі "Громадського телебачення Вірменії" заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

За його словами, жителі регіону побоюються, що дислокація нових бойових постів Азербайджану після переходу під контроль Баку частини земель Нагірного Карабаху загрожуватиме їх безпеці.

Наразі сторонами обговорюються прикордонні питання щодо 20 земельних ділянок.

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"Найголовніше питання - забезпечення безпеки. В результаті дій на кордоні припинена війна в Сюніке. Не тільки сьогодні, але і в цілому, адже зараз ми розміщені так, що в разі посягання проти Сюніка втрутяться не тільки Збройні сили Вірменії, а й Росія. Це зроблено тільки для цього", - сказав Пашинян.

У Сюнікській області проходять протести через угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка передбачає передачу частини земель Азербайджану. Зокрема, 21 грудня протестувальники зірвали візит Пашиняна. Раніше азербайджанські позиції знаходилися в 70 і 100 км від населених пунктів області, але після угоди кордон встановлюється в безпосередній близькості від поселень.

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Війна в Нагірному Карабасі: загострення та перемога Азербайджану

27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

У відповідь в оборонному відомстві Азербайджану заявили про провокації вірменської сторони на звільнених територіях Азербайджану, "що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню". В оборонному відомстві зазначили, що з боку Збройних сил Азербайджану були вжиті "адекватні заходи".

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Автор: УНІАН