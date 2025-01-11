У Середземному морі чергує 7 російських кораблів, у Чорному – одна бойова одиниця.

Російські бойові кораблі наразі відсутні у тимчасово окупованому Криму, який для них є небезпечним навіть як ремонтна база. Як зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо", для росіян склалася сумна ситуація й у Середземному морі, де не можуть отримати дозвіл на вхід у Тартус.

Зокрема, речник прокоментував події з російським флотом в районі сирійського Тартуса, де знаходиться єдина морська закордонні база РФ. Після повалення диктаторського режиму Башара Асада Москва намагається вивезти звідти, зокрема, своє військове обладнання, але вже кілька діб не може отримати дозвіл від місцевої влади на те, щоб зайти у порт.

"На супутникових знімках можна побачити техніку, яку доставили до "точки" евакуації, але її не можуть завантажити. Можливо, йде якийсь торг, якісь умови висуваються... Насправді наскільки пам’ятаю, це їхня єдина закордонна морська база та, враховуючи її масштаб та місце знаходження, для росіян ситуація у будь-якому разі сумна. Вони понад півстоліття туди вкладалися – як в сам режим, так й в базу, а тепер виходить так, що вони навіть майно забрати не можуть", - констатував Плетенчук.

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Водночас він сказав, що спрогнозувати, чим завершиться ця ситуація, доволі важко, бо вона динамічна.

"Але думаю, що згодом побачимо, чим це закінчиться", - додав речник ВМС.

За даними ВМС ЗСУ, станом на ранок 11 січня, в Середземному морі перебувало 7 російських кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

В Чорному морі був один ворожий корабель, який є носієм "Калібрів", загальним залпом до 4 ракет. Але чергує ця одиниця в районі Новоросійська (РФ).

"В районі Криму ворожий флот вже давно фактично не перебуває. Це один з важливих моментів минулого року. Фактичне звільнення українського Криму від присутності бойових кораблів. Звісно там є залишки флоту, є доволі багато. Але кількісний склад тут не настільки важливий, як якісний. А якісний склад, по-перше, являє собою допоміжний флот", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що йдеться про різноманітні судна забезпечення, які не є бойовими одиницями, але вони зі складу військового флоту. Також на півострові залишаються певні кораблі, які знаходяться там на ремонті внаслідок пошкоджень, які були отримані раніше під час бойових дій.

"Що до їхнього ремонту – це окрема тема. Тому що фактично використовувати Крим для цього росіяни наразі не можуть. Пам’ятаєте кейси з тими одиницями, які були менш-більш цінними, наприклад, підводний човен, або кілька різних великих десантних кораблів, які були пошкоджені безпосередньо на заводах (де ремонтувалися – УНІАН). Тому можна сказати, що фактично базування Чорноморського флоту РФ, його бойовий склад, станом на зараз, в Криму припинено.", - акцентував Плетенчук.

Що відомо щодо кораблів РФ біля Сирії

Як повідомляв УНІАН, після падіння у Сирії диктаторського режиму Башара Асада Кремль виводить свої розрізнені гарнізони з північних та східних районів Сирії та навіть з позицій в Алавітських горах на заході країни. У грудні 2024 року було відомо, що росіяни ще лишаються на своїх двох головних базах – Хмеймім й Тартус.

У січні 2025 року йшлося, що російські кораблі не можуть потрапити у Тартус, що у Середземному морі тому, що не отримали дозволу від місцевої влади. Вони знаходяться на зовнішньому рейді та не можуть зайти в порт.

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