Президент зазначив, що досі не відома дата його зустрічі з Трампом.

Україна не визнає умови мирної угоди, якщо вони будуть поганими для держави і народу. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на запитання про можливі домовленості між США та Росією без участі України

"Я не буду підписувати те, що погане для України", - підкреслив він.

Зеленський наголосив, що не можливо без України, яка є жертвою, закінчити цю війну.

Відео дня

"Якщо США - я в це не вірю, але все буває - домовляться з росіянами про нас без нас, то успіху в цій угоді не буде, якщо ми не підтвердимо її умови", - зазначив президент України.

Вінн також зазначив, що на сьогодні ще не відома дата його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив, що було б правильно, аби президент США спочатку зустрівся з ним, а потім уже з очільником Росії.

"Я вважаю, що це помилково для українського суспільства, бо буде недовіра до США, якщо вийде спочатку йому зустрічатися з Путіним. Так само я вважаю, що це буде погано для американського суспільства, бо вони не розумітимуть, що відбувається", - зазначив президент України.

За його словами, лідери США і України повинні мати хороші відносини, оскільки є близькі відносини між народами двох країн.

Зеленський наголосив, що зустріч Трампа спочатку з Путіним, а потім з президентом України несе "велику небезпеку" і це буде поганий сигнал для європейців.

"Але це не значить, що ми можемо змусити того чи іншого лідера", - додав він.

Контакти Трампа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп не виключив, що зустріч з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися до кінця лютого. При цьому президент США не відповів на запитання, чи є у нього на прикметі якась конкретна дата.

Кремлівський диктатор Путін запросив Трампа до Москви під час телефонної розмови 12 лютого 2025 року. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Вас також можуть зацікавити новини: