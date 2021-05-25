Білоруський автократ схожий на водія, який мчить по зустрічній смузі з заручником на задньому сидінні.

Повітряні подорожі, як і фінансові трансакції чи дорожній рух, регулюються складними правилами заради безпеки. Коли авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко наказав пасажирському авіалайнеру розвернутися в Мінськ у неділю, щоб він міг арештувати опозиційного журналіста на борту, він зухвало порушив ці правила.

Настав час жорстко відповісти цьому жорстокому й злому диктатору, - пише в редакційній статті Washington Post. Уряд Лукашенка повідомив екіпажу рейсу 4978 компанії Ryanair, що на борту їхнього літака нібито закладена бомба. Це сталося якраз тоді, коли лайнер пролітав над Білоруссю, прямуючи в Литву. Після цьогопасажирський літак перехопив білоруський МіГ-29, змусивши його приземлитися, щоб 26-річного журналіста Романа Протасевича арештували.

Читайте такожДо редакції Nexta після затримання Протасевича почали надходити погрозиПротасевич - співзасновник каналу NEXTA на платформі Telegram. Цей канал став головним джерелом новин про протести проти Лукашенка, який сфальсифікував минулого року президентські вибори, щоб продовжити своє правління. Фальшиві твердження уряду Лукашенка про нібито бомбу в літаку порушує Монреальську конвенцію від 1970 року про боротьбу з незаконними атаками проти безпеки цивільної авіації. Білорусь ратифікувала цей документ.

"Особа скоює порушення, якщо вона незаконно й умисно повідомляє інформацію, про неправдивість якої заздалегідь знає, тим самим ставлячи під загрозу безпеку літака під час польоту", - йдеться в конвенції.

Також Лукашенко порушив умови Чиказької конвенції, яка стала основою для міжнародних авіаперевезень після Другої світової війни. В ній йдеться, що "у разі перехоплення, життя людей на борту й безпека літака не повинні бути під загрозою".

Лукашенко зневажає всі країни, які підтримують світовий порядок на основі правил. Він напряму кидає виклик Європейському Союзу. Адже літак Ryanair виконував рейс між Грецією й Литвою, які мають членство в ЄС. Його поведінка також ображає США й інші країни, які вірять в демократію, верховенство закону й свободу вираження. Лукашенку і його покровителю Володимиру Путіну абсолютно начхати на демократію і її основоположні цінності. Їхні методи проти опонентів включають викрадення, вбивства, отруєння й залякування. До всього цього вони часто вдаються вдома і дедалі частіше за кордоном.

Читайте такожСША поки не будуть вводити санкції проти БілорусіВ понеділок всі 27 країн ЄС діяли швидко й коректно, ізолювавши Білорусь. Вони домовилися про заборону своїм авіакомпаніям літати над білоруською територією, а також заборонили "Белавіа" заходити в європейське небо і європейські аеропорти. Адміністрація Джо Байдена теж повинна подумати над запровадженням нових санкцій проти тих, хто проводить репресії в Білорусі. Попередні американські обмеження ніяк не змінили поведінку Лукашенка. Настав час знайти щось, що завдасть болю.

Підтримка незалежних каналів й журналістів, які доносять до народу Білорусі правду, повинна бути посилена. Водночас, фінансові мережі й олігархів, які підтримують Лукашенка, потрібно придушити.

Як правитель Лукашенко нагадує водія, який їде по зустрічній смузі з заручником на задньому сидінні. Протасевич з'явився в короткому 29-секундному відео, опублікованому на лояльному до уряду каналі. На цьому відео він сказав, що перебуває в тій же в'язниці в Мінську, де тримають багатьох політичних в'язнів. Його коментарі звучать так, ніби його примусили їх зробити. А на його лобі видно синець. Протасевич повинен вийти на волю, а Захід повинен відповісти на бандитизм Лукашенка.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Переклад: Лесь Димань