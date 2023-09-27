Франція, як колишня колоніальна держава регіону, довгий час грала провідну роль в команді Заходу в Сахелі, а США грали незвичну роль дублера.

США все ще відмовляються називати військовий переворот (заколот, путч, повалення), який стався два місяці тому в Нігері, "переворотом".

Це тому, що цей ярлик за законом вимагає від Америки припинити військову співпрацю зі стороною, розташованою в африканському регіоні Сахеля, яка стала майданчиком для терористів-джихадистів і російських найманців, пише Bloomberg.

Хунта скинула демократично обраного лідера і колишнього улюбленця американської дипломатії Мохамеда Базума, який зараз перебуває під домашнім арештом. Але є і приховані міркування з приводу американського державного управління,

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Франція, як колишня колоніальна держава регіону, довгий час грала провідну роль в команді Заходу в Сахелі, а США грали незвичну роль дублера. Однак, з точки зору Вашингтона, висновок французів являє собою можливість прояснити три аспекти американської великої стратегії.

По-перше, незважаючи на появу в цей час геополітичної конфронтації між демократіями і автократіями, "Захід" насправді не є чимось особливим. Франція та США є окремими гравцями з різними інтересами та засобами. У Сахелі Францію ненавидять, тоді як США просто не довіряють. Таким чином, американцям не потрібно відчувати себе зобов'язаними слідувати тому, що роблять французи.

Цинічно, російські найманці з "групи Вагнера" ретранслюють цю версію, проникаючи в регіон, роблячи ставку на те, що африканці не помітять неоімперіалістичну агресивну війну Москви проти України. Якщо говорити спрощено, то геополітичний ефект переворотів в Сахелі полягає в тому, щоб вивести французів і ввести в країну росіян, залишивши при цьому терористів святкувати хаос.

Такий збіг обставин підкреслює другий момент сучасної зовнішньої політики США і міжнародних відносин в цілому: реалізм переважає над ідеалізмом. Адміністрація Байдена спочатку була сміливою ідеалісткою, яка заявляла, що очолить вільний світ проти тиранів. Однак після нападу Росії на Україну у 2022 році з'ясувалося, що цей крок не працює для країн так званого Глобального півдня, включаючи Африку. Як теми для розмови влада та порядок працюють краще.

Звідси і план Б Байдена, який являє собою повернення до історичних засобів силової політики. Цей перехід до реальної політики пояснює, наприклад, чому Байден розглядає гарантії безпеки для Саудівської Аравії, автократичної монархії. Мета полягає в тому, щоб не допустити китайців і росіян, залишити ізраїльтян осторонь, а іранців, саудівців та інших бути слухняними.

Слід визнати, що в котлі людських страждань, яким є Сахель, наведення навіть мінімального порядку буде непростим завданням. У Нігері у США є трохи більше 1000 військовослужбовців і сучасна база дронів. Залишається тільки здогадуватися, чи зможуть ці сили стримати місцеві відділення Аль-Каїди і Ісламської держави, а також найманців Вагнера.

Але, можливо, варто спробувати. І це стосується третього елемента великої американської стратегії, поставленої на карту в Нігері. Це відображено в дебатах у Вашингтоні між інтернаціоналістами, які вважають, що США повинні продовжувати грати роль доброзичливого гегемона в світових справах, і неоізоляціоністами, які вважають, що Америці слід скоротити витрати. "Активатори" залишаться в Нігері, "стримуючі" поїдуть.

Ситуація в Нігері - останні новини

Ці питання, що стоять перед Президентом США Джо Байденом, стали ще більш актуальними на цьому тижні після того, як його французький колега Еммануель Макрон оголосив по телебаченню, що він виведе приблизно 1500 французьких солдатів, дислокованих в Нігері, а також французького посла.

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