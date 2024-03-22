На його переконання, перемога Росії в Україні спричинить ще більш ризиковану ситуації у світі

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр заявив, є країни, котрі зацікавились ідеєю президента Еммануеля Макрона щодо відправки військ в Україну за такої необхідності.

Як повідомляє Укрінформ, посол нагадав, що згідно з позицією Франції, немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.

"Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами", – сказав Весьєр.

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Він наголосив, що Франція не збирається нападати на РФ.

"Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється", – пояснив дипломат.

На його переконання, перемога Росії в Україні спричинить ще більш ризиковану ситуації у світі, бо багато країн захочуть долучитися до ядерного клубу через загрозу своїй безпеці.

"Було б величезною помилкою думати, що всі в НАТО захищені, і США дають ядерну парасольку. Війна і Україні зачіпає баланс на континенті", - додав він.

Можливість вводу військ НАТО в Україну - думка аналітиків

Спроба президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська в Україну все ж таки може виявитися першим доміно офіційної військової присутності НАТО в країні, яку роздирає війна, йдеться в матеріалі Newsweek.

Ніколя Тензер, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики заявив, що Париж навряд чи діятиме поодинці і запропонував п'ять можливих варіантів.

"Має бути чотири, п'ять або шість інших країн, які мають таку саму місію", - сказав він. Серед нинішніх найімовірніших кандидатів будуть країни Балтії, Польща, Чехія і, можливо, деякі країни Північної Європи.

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