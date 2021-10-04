Українська та європейська сторони зараз обговорюють подальшу взаємодію.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна та Європейський Союз обговорюють започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Україна та Європейський Союз підтримують регулярний діалог у контексті Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Нагадаю, що в межах цієї політики у грудні 2014 року на території нашої держави розгорнулася Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM). Українська та європейська сторони нині обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні", – наголосив Ніколенко.

За його словами, така місія могла б охопити сфери, наразі непокриті Консультативною місією ЄС (EUAM).

Читайте такожПрезидент Німеччини про можливе скасування безвізу для України: "Прочитав новину з подивом""Насамперед, йдеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають", – додав речник.

Дипломат висловив переконання, що започаткування військово-навчальної місії відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Європейський Союз розглядає можливість створення своєї місії з військової підготовки в Україні у зв'язку з триваючою напруженістю у відносинах між Києвом і Москвою. На створенні незалежної місії особливо наполягають Естонія, Латвія і Литва, а також Польща, Румунія і Словаччина.

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Автор: Віталій Саєнко