На створенні незалежної місії з військової підготовки особливо наполягають Естонія, Латвія і Литва, а також Польща, Румунія і Словаччина, дізналися журналісти.

Європейський Союз розглядає можливість створення своєї місії з військової підготовки в Україні у зв'язку з напруженістю у відносинах між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє DW з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.

За інформацією видання, Європейська служба зовнішніх зв'язків в своєму внутрішньому робочому документі окреслила призначення подібної програми з підготовки офіцерів в Україні.

"Така місія стала б висловленням солідарності з Україною з огляду на... військову активність Російської Федерації на кордонах з Україною і в незаконно анексованому Криму", – цитує газета витяг з документа.

Читайте такожПостпред України в ООН вважає малореалістичним розміщення миротворців на ДонбасіНа додаток до потенційної незалежної місії з військової підготовки, зовнішньополітичне відомство ЄС під керівництвом Жозепа Борреля також згадує три інші способи, за допомогою яких ЄС міг би зробити свій внесок у поліпшення можливостей української армії.

У тому числі може бути розширена чинна з 2014 року консультативна місія з реформування громадського сектору безпеки (EUAT), йдеться в проекті документа.

За даними Welt am Sonntag, в Брюсселі цей документ нещодавно вперше обговорили на рівні Комітету з політики і безпеки. Як повідомляє видання, на створенні незалежної місії з військової підготовки особливо наполягають Естонія, Латвія і Литва, а також Польща, Румунія і Словаччина. У цьому їх підтримують Швеція і Фінляндія.

Зазначається, що наприкінці липня міністр закордонних справ і міністр оборони України в конфіденційному листі Боррелю вже просили ЄС про проведення військово-навчальної місії.

Нагадаємо, РФ у 2014 році захопила український Крим та вдерлася на частину Донбасу. Через агресивні дії Росії відносно України Євросоюз запровадив проти Москви низку санкцій, а потім продовжував термін дії обмежувальних заходів.

Автор: Катерина Жирій