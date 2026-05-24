Британія захотіла повернення до ринку ЄС: Politico пояснив, що відповів Брюссель

Прем'єр Британії Кір Стармер спробував перезапустити відносини з ЄС, але Брюссель сказав своє слово.

Європейський Союз відхилив пропозицію Великої Британії щодо створення спільного формату єдиного ринку товарів. У Брюсселі заявили про збереження чинних підходів до регулювання співпраці, попри наміри Лондона посилити економічну інтеграцію, повідомляє Politico.

Ініціатива з боку Великої Британії з’явилася на тлі внутрішньополітичної ситуації в країні. Прем’єр-міністр Кір Стармер заявляв про намір посилити роль країни в європейському контексті та зміцнити зовнішньополітичні позиції.

Нову пропозицію представив головний переговорник з питань Brexit Майкл Еллам. Він здійснив візит до Брюсселя, де обговорював можливість поглиблення співпраці між сторонами.

Однак європейська сторона не підтримала запропоновану ініціативу. За даними джерел, Лондон був готовий частково переглянути попередні обмеження у відносинах, проте цього виявилося недостатньо для зміни позиції ЄС.

Минуло майже десять років після виходу Великої Британії з ЄС. Наразі сторони продовжують переглядати формат взаємодії та готуються до чергового саміту, який має відбутися найближчими тижнями. Лондон наполягає на розширенні торгівельної співпраці, однак Брюссель зберігає обережний підхід.

Окремо зазначається, що увага переговорів зосереджена на секторальних питаннях, зокрема продовольстві, сільському господарстві та енергетиці. У Європейській комісії утримуються від детальних коментарів щодо торговельних пропозицій і наголошують на пріоритетності інших напрямків співпраці.

Європейська комісія поки зберігає тишу щодо торгівлі і сконцентровані саме на захисті України.

"Ми також бачимо можливості для поглиблення співпраці там, де це зараз найважливіше", – кажуть співрозмовники видання. Таким чином, Брюссель дає зрозуміти: безпека та політика зараз у пріоритеті, а економічні привілеї Британії доведеться почекати.

Таким чином, у Брюсселі підкреслюють, що поточний фокус спрямований на інші політичні та безпекові питання, тоді як економічні ініціативи залишаються предметом подальших переговорів.

Також зазначається, що в ЄС не виключають більш глибокої інтеграції в майбутньому, але на жорсткіших умовах. У суспільних опитуваннях у Великій Британії фіксується зростання підтримки ідеї зближення з ЄС у довгостроковій перспективі.

Політичні проблеми Стармера

Нагадаємо, видання Daily Mail із посиланням на власні джерела пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив близьким друзям про свій намір піти у відставку. За словами одного з джерел у Кабінеті міністрів, наразі невідомо, коли саме буде зроблено це оголошення.

До відставки або оголошення її термінів Стармера закликали депутати лейбористської партії. Однак, незважаючи на тиск однопартійців, Стармер відмовився залишати посаду. На засіданні кабінету міністрів він заявив, що має намір "продовжувати керувати країною". При цьому з уряду вже пішли чотири міністри його кабінету.

