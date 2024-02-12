Європейські країни зробили значні кроки в оборонному секторі після вторгнення Росії в Україну.

Колишній президент США Дональд Трамп, який хоче повернутись у Білий дім, неодноразово критикував членів НАТО, які не дотягували до цільового показника витрат, і примушував їх платити внески в обмін на захист.

Євросоюз збільшив витрати на оборону після вторгнення Росії в Україну і вже розробив плани на випадок, якщо Трамп отримає ще один президентський термін, пише Bloomberg.

Зазначається, що минулого тижня ЄС непомітно розпочав підготовку оцінки наслідків листопадових виборів у США, приділяючи особливу увагу сценарію, в якому переможе Трамп. А недавній його коментар знову активізував розмови про європейську солідарність і пошук шляхів подальшого збільшення фінансування оборонного сектору.

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"Якщо Європа не буде ефективніше дбати про власну безпеку, якщо ми поставимо безпеку Європи в залежність виключно від доброї волі і готовності захищати США, рано чи пізно це може закінчитися катастрофою. Нам також потрібно розбудити Європу", – заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За словами журналістів, на саміті 2018 року Трамп різко дорікнув Німеччині за купівлю російського газу. Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який є головним претендентом на посаду глави НАТО після Єнса Столтенберга, закликав інших лідерів до м'якого підходу до Трампа. Він заявив, що аргументи колишнього президента були правильними, і Європа повинна платити більше.

За словами одного із чиновників, який побажав залишитись анонімним, Європа зробила значні кроки після вторгнення Росії в Україну.

Після закінчення холодної війни союзники по НАТО, і Європа зокрема, значно скоротили витрати на оборону, і лише в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, почали змінювати цю тенденцію. Але повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року прискорило цей процес, особливо в Німеччині, яка хронічно недофінансовує оборонні витрати.

"Витрати на оборону зросли до безпрецедентного рівня з початку війни Росії в Україні. Але очевидно, що країни НАТО просто зобов'язані інвестувати набагато більше і набагато швидше у власну оборону, незалежно від того, хто сидить у Білому домі", – сказала і колишня речниця НАТО Оана Лунджеску.

За словами журналістів, ЄС зробив безпрецедентні кроки з активної військової підтримки України, як у вигляді допомоги зброєю, так і у вигляді військової підготовки.

"Незважаючи на зусилля Європи, спрямовані на зміцнення своєї оборонної промисловості, знадобиться багато років, щоб реально замінити безпекову парасольку, яку надають США, і будь-який крок Вашингтона до переосмислення своїх зобов'язань перед НАТО буде потенційно катастрофічним для Європи", – йдеться у статті.

Вказано, що сьогодні навіть дипломати деяких найвідданіших союзників США в Центральній і Східній Європі стверджують, що ЄС потребує здатності і можливостей діяти в рамках НАТО і стояти на власних двох ногах.

Останні зауваження Трампа можуть ще більше загострити дискусію і підкреслюють необхідність для ЄС терміново розвивати свою стратегічну автономію і інвестувати в оборону.

Скандальна заява Трампа

Колишній президент США, який знову має амбіції зайняти президентське крісло, Дональд Трамп дав сигнал Росії та її лідеру Путіну, що можна вільно знищувати інші країни, якщо вони мають перед тобою фінансові борги.

Як головнокомандувач, президент вирішує, чи будуть американські військові воювати. Якщо на союзника нападуть, НАТО вживатиме "таких заходів, які вважатиме необхідними" для захисту Північноатлантичного регіону, згідно зі статтею 5 свого статуту.

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