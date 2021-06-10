Європейський парламент закликає запровадити жорсткіші санкції проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі та його прибічників.
"За" відповідну резолюцію проголосувало 626 депутатів, "проти" - 16 і "утрималися" - 36, повідомляє прес-служба Європарламенту.
Зокрема, депутати ЄП рішуче засудили "викрадення" літака рейсу Ryanair як акт "державного тероризму", а також закликали негайно і безумовно звільнити журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу та інших політичних в'язнів у Білорусі.
При цьому євродепутати наголосили, що санкційний список проти Білорусі має бути розширений.
Зокрема, у резолюції висловлюється наполегливий заклик до Ради ЄС якомога скоріше застосувати санкції проти тих фізичних і юридичних осіб, які причетні до примусової посадки літака та викрадення двох пасажирів з нього.
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Також сказано, що країни-члени ЄС повинні у найбільш терміновому порядку перейти до впровадження пакету санкцій проти тих, хто брав участь або був спільником у фальсифікації президентських виборів у Білорусі і подальших порушеннях прав людини. Зокрема, у санкційний перелік треба додати імена прокурорів, суддів і співробітників правоохоронних органів, які відігравали роль у репресіях, а також покарати агентів, які працювали над поширенням дезінформації, пропаганди і працювали на посадовців, які підтримують режим Лукашенка, і зокрема, на таких осіб, як Марат Марков, який брав інтерв'ю у Протасевича на державному телеканалі Білорусі 2 червня.
Крім того, депутати ЄП закликають швидко підготувати економічні та секторальні заходи, спрямовані проти ключових білоруських підприємств, особливо з вироблення нафтопродуктів, калійних добрив, сталі й деревообробної галузі. До того ж, у фінансовій підтримці для режиму Лукашенка треба рішуче відмовити, а у будь-яких нових кредитних лініях для державних банків відмовити. Інвестування в інфраструктуру або економічну діяльність треба зупинити.
Також треба не допустити купівлю європейськими фінансовими інституціями облігацій або будь-яких інших фінансових інструментів від білоруського уряду або асоційованих державних установ.
Крім того, євродепутати закликають призупинити участь Білорусі у спортивних міжнародних органах та заходах, і зокрема, у європейських і світових змаганнях, в тому числі в Олімпійських іграх у Токіо. Депутати ЄП також закликають УЄФА позбавити Білорусь прав на трансляції футбольних матчів Євро-2020.
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Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича
- 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
Однак у підсумку влада країни затримали засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
- Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. 28 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.
- Пізніше Протасевич у так званому "інтерв'ю" для провладного білоруського каналу, яке вийшло 3 червня, "зізнався" в приписуваних йому злочинах і "повазі" до Лукашенка. Крім того, він розповів про фінансування білоруських опозиціонерів, а також своє перебування на Донбасі.
- Після інтерв'ю батько журналіста Дмитро Протасевич заявив, що білоруські силовики застосували тортури до його сина, а його перше "інтерв'ю" він назвав пропагандистським фільмом та знущанням.
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