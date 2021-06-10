Євродепутати ухвалили резолюцію по Білорусі, у якій закликають Раду ЄС і країни-члени покарати причетних у Білорусі до примусової посадки літака Ryanair.

Європейський парламент закликає запровадити жорсткіші санкції проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі та його прибічників.

"За" відповідну резолюцію проголосувало 626 депутатів, "проти" - 16 і "утрималися" - 36, повідомляє прес-служба Європарламенту.

Зокрема, депутати ЄП рішуче засудили "викрадення" літака рейсу Ryanair як акт "державного тероризму", а також закликали негайно і безумовно звільнити журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу та інших політичних в'язнів у Білорусі.

При цьому євродепутати наголосили, що санкційний список проти Білорусі має бути розширений.

Зокрема, у резолюції висловлюється наполегливий заклик до Ради ЄС якомога скоріше застосувати санкції проти тих фізичних і юридичних осіб, які причетні до примусової посадки літака та викрадення двох пасажирів з нього.

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Також сказано, що країни-члени ЄС повинні у найбільш терміновому порядку перейти до впровадження пакету санкцій проти тих, хто брав участь або був спільником у фальсифікації президентських виборів у Білорусі і подальших порушеннях прав людини. Зокрема, у санкційний перелік треба додати імена прокурорів, суддів і співробітників правоохоронних органів, які відігравали роль у репресіях, а також покарати агентів, які працювали над поширенням дезінформації, пропаганди і працювали на посадовців, які підтримують режим Лукашенка, і зокрема, на таких осіб, як Марат Марков, який брав інтерв'ю у Протасевича на державному телеканалі Білорусі 2 червня.

Крім того, депутати ЄП закликають швидко підготувати економічні та секторальні заходи, спрямовані проти ключових білоруських підприємств, особливо з вироблення нафтопродуктів, калійних добрив, сталі й деревообробної галузі. До того ж, у фінансовій підтримці для режиму Лукашенка треба рішуче відмовити, а у будь-яких нових кредитних лініях для державних банків відмовити. Інвестування в інфраструктуру або економічну діяльність треба зупинити.

Також треба не допустити купівлю європейськими фінансовими інституціями облігацій або будь-яких інших фінансових інструментів від білоруського уряду або асоційованих державних установ.

Крім того, євродепутати закликають призупинити участь Білорусі у спортивних міжнародних органах та заходах, і зокрема, у європейських і світових змаганнях, в тому числі в Олімпійських іграх у Токіо. Депутати ЄП також закликають УЄФА позбавити Білорусь прав на трансляції футбольних матчів Євро-2020.

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Автор: Віталій Саєнко